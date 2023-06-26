https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/aeroport-mineralnykh-vod-vozobnovil-polety--1046572106.html

Аэропорт Минеральных Вод возобновил полеты

Аэропорт Минеральных Вод возобновил полеты

Аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов из-за повреждения на ВПП вечером в понедельник. 26.06.2023, Sputnik Абхазия

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минеральные воды

аэропорт

россия

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Аэропорт Минеральных Вод возобновил полеты после устранения дефектов на взлетно-посадочной полосе, сообщила Росавиация."Аэропорт Минеральные Воды в кратчайшие сроки завершил устранение выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе и полностью готов к приему и выпуску воздушных судов. Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени", - говорится в сообщении.

минеральные воды

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минеральные воды, аэропорт, россия