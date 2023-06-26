https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/aeroport-minvod-priostanovil-priem-i-vypusk-samoletov-iz-za-defekta-na-vpp-1046570156.html

Аэропорт Минвод приостановил прием и выпуск самолетов из-за дефекта на ВПП

Аэропорт Минвод приостановил прием и выпуск самолетов из-за дефекта на ВПП

Самолеты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь. 26.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-26T19:36+0300

2023-06-26T19:36+0300

2023-06-26T19:36+0300

минеральные воды

россия

аэропорт

в мире

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и выпуск самолётов из-за дефекта на ВПП, меры уже принимаются, сообщает Росавиация.В ведомстве добавляют, что службы аэропорта приступили к восстановлению выявленного дефекта. Все необходимые меры для устранения дефектов на взлетно-посадочной полосе и возобновления полетов уже приняты. Эксплуатационную готовность взлетно-посадочной полосы ожидается восстановить к 23:00 часам по московскому времени.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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минеральные воды, россия, аэропорт, в мире