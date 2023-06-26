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Аэропорт Минвод приостановил прием и выпуск самолетов из-за дефекта на ВПП
Аэропорт Минвод приостановил прием и выпуск самолетов из-за дефекта на ВПП
Самолеты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь. 26.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-26T19:36+0300
2023-06-26T19:36+0300
2023-06-26T19:36+0300
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и выпуск самолётов из-за дефекта на ВПП, меры уже принимаются, сообщает Росавиация.В ведомстве добавляют, что службы аэропорта приступили к восстановлению выявленного дефекта. Все необходимые меры для устранения дефектов на взлетно-посадочной полосе и возобновления полетов уже приняты. Эксплуатационную готовность взлетно-посадочной полосы ожидается восстановить к 23:00 часам по московскому времени.
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MIA „Rosiya Segodnya“
минеральные воды, россия, аэропорт, в мире
минеральные воды, россия, аэропорт, в мире
Аэропорт Минвод приостановил прием и выпуск самолетов из-за дефекта на ВПП
Самолеты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и выпуск самолётов из-за дефекта на ВПП, меры уже принимаются, сообщает Росавиация.
"В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы. Вероятная причина образования дефекта (вспучивание с растрескиванием поверхности) - температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавляют, что службы аэропорта приступили к восстановлению выявленного дефекта. Все необходимые меры для устранения дефектов на взлетно-посадочной полосе и возобновления полетов уже приняты.
Эксплуатационную готовность взлетно-посадочной полосы ожидается восстановить к 23:00 часам по московскому времени.