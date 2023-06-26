https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/bartsits-o-sozdanii-diplomaticheskogo-kluba-abkhazii-pravilnoe-svoevremennoe-reshenie-1046550266.html

Барциц о создании "Дипломатического клуба Абхазии": правильное, своевременное решение

Барциц о создании "Дипломатического клуба Абхазии": правильное, своевременное решение

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц рассказал в эфире радио Sputnik о целях дипломатического клуба, созданного в республике, и предполагаемом... 26.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-26T12:00+0300

2023-06-26T12:00+0300

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Такие обстоятельства: Барциц о "Дипломатическом клубе Абхазии" Такие обстоятельства: Барциц о "Дипломатическом клубе Абхазии"

В Абхазии создан дипломатический клуб. Его учредителями являются экс-министры иностранных дел республики: Саид Таркил, Сократ Джинджолия, Леонид Лакербая, Сергей Шамба, Игорь Ахба, Максим Гвинджия, Вячеслав Чирикба и Даур Кове.В состав учредителей также вошли спикер Парламента третьего и четвертого созывов Нугзар Ашуба, бывший заместитель министра иностранных дел Зураб Смыр и торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц."Правильным и своевременным" назвал Барциц в эфире радио Sputnik решение о создании lипломатического клуба Абхазии."Хочу выразить свое глубокое удовлетворение самим фактом такой респектабельной экспертной площадки, которая, я уверен, будет служить задачам обмена мнениями, идеями между представителями политических, дипломатических, деловых, культурных, научных, экспертных кругов. Думаю, что это очень полезное начинание. В связи с этим хочу поблагодарить автора этой идеи экс-министра иностранных дел Абхазии, нынешнего министра культуры Даура Кове… Думаю, что от этого выиграет наша общая суммарная деятельность на внешнем контуре. Очень правильное, своевременное решение", – сказал Барциц.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Предполагается открытый формат работы в виде круглых столов, рассчитанных на участие широкой аудитории. Обменяться мнениями и идеями будут приглашать политиков, общественных деятелей, представителей гражданского общества и журналистов.

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