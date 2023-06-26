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Дочия: реконструкция центрального парка Ткуарчала подходит к завершению
Дочия: реконструкция центрального парка Ткуарчала подходит к завершению
Средства на реконструкцию центрального парка Ткуарчала выделены из местного и республиканского бюджетов. 26.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-26T08:55+0300
2023-06-26T08:55+0300
2023-06-26T10:22+0300
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Реконструкция центрального парка в Ткуарчале подходит к концу, рассказал глава администрации района Исидор Дочия.Он отметил, что работы были начаты в 2022 году, объект по графику уже должен был быть сдан. По словам Дочия, в парке была выложена брусчатка, приобретена детская и спортивная площадка, столы для настольного тенниса, установлены фонарные столбы.Глава района добавил, что в планах окончание строительства фонтана, который остается недостроенным еще с советского времени. Администрация планирует открыть его к 30-летию Победы и Независимости. Работы обойдутся в 35 миллионов рублей, средства будут выделены из местного и республиканского бюджетов.
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ткуарчальский район, абхазия, общество, экономика
ткуарчальский район, абхазия, общество, экономика
Дочия: реконструкция центрального парка Ткуарчала подходит к завершению
08:55 26.06.2023 (обновлено: 10:22 26.06.2023)
Средства на реконструкцию центрального парка Ткуарчала выделены из местного и республиканского бюджетов.
СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Реконструкция центрального парка в Ткуарчале подходит к концу, рассказал глава администрации района Исидор Дочия.
Он отметил, что работы были начаты в 2022 году, объект по графику уже должен был быть сдан.
"Мы видим недостатки, и потому решили довести его до ума", – добавил глава района.
По словам Дочия, в парке была выложена брусчатка, приобретена детская и спортивная площадка, столы для настольного тенниса, установлены фонарные столбы.
Глава района добавил, что в планах окончание строительства фонтана, который остается недостроенным еще с советского времени.
Администрация планирует открыть его к 30-летию Победы и Независимости. Работы обойдутся в 35 миллионов рублей, средства будут выделены из местного и республиканского бюджетов.