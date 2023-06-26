https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/dochiya-rekonstruktsiya-tsentralnogo-parka-tkuarchala-podkhodit-k-zaversheniyu-1046538314.html

Дочия: реконструкция центрального парка Ткуарчала подходит к завершению

Дочия: реконструкция центрального парка Ткуарчала подходит к завершению

Средства на реконструкцию центрального парка Ткуарчала выделены из местного и республиканского бюджетов. 26.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-26T08:55+0300

2023-06-26T08:55+0300

2023-06-26T10:22+0300

в абхазии

ткуарчальский район

абхазия

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/16/1046483342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d24b1d3ca41ed3a99800ac0d5b386f.jpg

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Реконструкция центрального парка в Ткуарчале подходит к концу, рассказал глава администрации района Исидор Дочия.Он отметил, что работы были начаты в 2022 году, объект по графику уже должен был быть сдан. По словам Дочия, в парке была выложена брусчатка, приобретена детская и спортивная площадка, столы для настольного тенниса, установлены фонарные столбы.Глава района добавил, что в планах окончание строительства фонтана, который остается недостроенным еще с советского времени. Администрация планирует открыть его к 30-летию Победы и Независимости. Работы обойдутся в 35 миллионов рублей, средства будут выделены из местного и республиканского бюджетов.

ткуарчальский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

ткуарчальский район, абхазия, общество, экономика