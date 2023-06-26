https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/dom-sgorel-v-sele-lykhny-1046559105.html

Дом сгорел в селе Лыхны

Дом сгорел в селе Лыхны

Сигнал о возгорании в частном доме в селе Лыхны поступил на пульт районного отделения МЧС в 1:28 в понедельник, 26 июня. 26.06.2023, Sputnik Абхазия

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ГУДАУТА, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Частный дом сгорел в селе Лыхны, сообщил на еженедельном совещании в администрации муниципалитета глава Лыхны Джансух Чкотуа.Когда на место приехали пожарные, дом уже был охвачен огнем. Спасти здание не удалось, оно не подлежит восстановлению. Уже приступили к сносу здания.Как уточнили на совещании, возгорание обнаружил шестилетний ребенок. Его отец получил незначительные ожоги, когда пытался потушить пламя, и был доставлен в больницу.По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания в электропроводке.Глава Гудаутского района поручил профильным органам подготовить все необходимые документы для дальнейшего реагирования.

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мчс абхазии, лыхны, гудаутский район, абхазия, пожар