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Дом сгорел в селе Лыхны
Дом сгорел в селе Лыхны
Сигнал о возгорании в частном доме в селе Лыхны поступил на пульт районного отделения МЧС в 1:28 в понедельник, 26 июня. 26.06.2023, Sputnik Абхазия
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ГУДАУТА, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Частный дом сгорел в селе Лыхны, сообщил на еженедельном совещании в администрации муниципалитета глава Лыхны Джансух Чкотуа.Когда на место приехали пожарные, дом уже был охвачен огнем. Спасти здание не удалось, оно не подлежит восстановлению. Уже приступили к сносу здания.Как уточнили на совещании, возгорание обнаружил шестилетний ребенок. Его отец получил незначительные ожоги, когда пытался потушить пламя, и был доставлен в больницу.По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания в электропроводке.Глава Гудаутского района поручил профильным органам подготовить все необходимые документы для дальнейшего реагирования.
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мчс абхазии, лыхны, гудаутский район, абхазия, пожар
мчс абхазии, лыхны, гудаутский район, абхазия, пожар

Дом сгорел в селе Лыхны

12:50 26.06.2023 (обновлено: 14:01 26.06.2023)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожар в донецком ТЦ "Галактика" после обстрела ВСУ
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Сигнал о возгорании в частном доме в селе Лыхны поступил на пульт районного отделения МЧС в 1:28 в понедельник, 26 июня.
ГУДАУТА, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Частный дом сгорел в селе Лыхны, сообщил на еженедельном совещании в администрации муниципалитета глава Лыхны Джансух Чкотуа.
Когда на место приехали пожарные, дом уже был охвачен огнем. Спасти здание не удалось, оно не подлежит восстановлению. Уже приступили к сносу здания.

"Все засвидетельствовано. Дом не пригоден к использованию. Сейчас эта семья живет в помещении, которое расположено рядом с тем домом, но оно недостроенное", – отметил Чкотуа.

Как уточнили на совещании, возгорание обнаружил шестилетний ребенок. Его отец получил незначительные ожоги, когда пытался потушить пламя, и был доставлен в больницу.
По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания в электропроводке.
Глава Гудаутского района поручил профильным органам подготовить все необходимые документы для дальнейшего реагирования.
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