https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/intervyu-sergeya-lavrova-o-poslednikh-sobytiyakh-v-rossii-pryamaya-translyatsiya-1046562073.html

Интервью Сергея Лаврова о последних событиях в России: трансляция завершена

Интервью Сергея Лаврова о последних событиях в России: трансляция завершена

Глава МИД России Сергей Лавров дает интервью RT о последних событиях в стране. 26.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-26T15:37+0300

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В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

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