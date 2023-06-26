https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/intervyu-sergeya-lavrova-o-poslednikh-sobytiyakh-v-rossii-pryamaya-translyatsiya-1046562073.html
Интервью Сергея Лаврова о последних событиях в России: трансляция завершена
Интервью Сергея Лаврова о последних событиях в России: трансляция завершена
Глава МИД России Сергей Лавров дает интервью RT о последних событиях в стране. 26.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-26T15:37+0300
2023-06-26T15:37+0300
2023-06-26T15:52+0300
видео
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россия
сергей лавров
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В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
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видео, мультимедиа, россия, сергей лавров, видео
видео, мультимедиа, россия, сергей лавров, видео
Интервью Сергея Лаврова о последних событиях в России: трансляция завершена
15:37 26.06.2023 (обновлено: 15:52 26.06.2023)
Глава МИД России Сергей Лавров дает интервью RT о последних событиях в стране.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.