https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/istochnik-v-genprokurature-zayavil-chto-ugolovnoe-delo-protiv-prigozhina-ne-prekrascheno-1046550816.html
Источник в Генпрокуратуре заявил, что уголовное дело против Пригожина не прекращено
Источник в Генпрокуратуре заявил, что уголовное дело против Пригожина не прекращено
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. 26.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-26T11:10+0300
2023-06-26T11:10+0300
2023-06-26T12:33+0300
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генеральная прокуратура рф
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Уголовное дело против Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа не закрыто, сообщил РИА Новости источник в Генпрокуратуре.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что российские военные якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Это опровергли как в Минобороны, так и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.На следующий день пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по результатам которых руководитель ЧВК принял предложение остановить продвижения бойцов "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
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россия, генеральная прокуратура рф
россия, генеральная прокуратура рф
Источник в Генпрокуратуре заявил, что уголовное дело против Пригожина не прекращено
11:10 26.06.2023 (обновлено: 12:33 26.06.2023)
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
СУХУМ, 26 июн – Sputnik.
Уголовное дело против Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа не закрыто, сообщил РИА Новости
источник в Генпрокуратуре.
"Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено", — сказал собеседник агентства, не уточняя другие детали.
В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что российские военные якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Это опровергли как в Минобороны, так и в ФСБ.
Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
На следующий день пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по результатам которых руководитель ЧВК принял предложение остановить продвижения бойцов "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.