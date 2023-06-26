https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/kartami-mir-mozhno-rasplatitsya-v-venesuele-1046561442.html
Картами "Мир" можно расплатиться в Венесуэле
Картами "Мир" можно расплатиться в Венесуэле
Национальная платежная система Абхазии "АПРА" и российская платежная система "Мир" интегрированы. 26.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-26T14:50+0300
2023-06-26T14:50+0300
2023-06-26T15:34+0300
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Карты российской платежной системы "Мир" уже принимаются в терминалах торгово-сервисных предприятий Венесуэлы, продолжается работа по расширению их использования, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу системы.Президент Центрального банка республики Каликсто Хосе Ортега Санчес 15 июня в рамках ПМЭФ рассказывал РИА Новости, что Венесуэла сейчас стремится к тому, чтобы 30% платежных терминалов в стране могли принимать карты "Мир". Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.Национальная платежная система Абхазии "АПРА" и российская платежная система "Мир" интегрированы. Таким образом, в любой точке, где обслуживается карта "Мир", автоматически будет обслуживаться и "АПРА".
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банковские карты, россия, куба, в мире
банковские карты, россия, куба, в мире
Картами "Мир" можно расплатиться в Венесуэле
14:50 26.06.2023 (обновлено: 15:34 26.06.2023)
Национальная платежная система Абхазии "АПРА" и российская платежная система "Мир" интегрированы.
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Карты российской платежной системы "Мир" уже принимаются в терминалах торгово-сервисных предприятий Венесуэлы, продолжается работа по расширению их использования, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу системы.
"Карты платежной системы "Мир" начали приниматься в POS-терминалах торгово-сервисных предприятий Венесуэлы. Работа над расширением сети приема российских карт в устройствах банков в этой стране продолжается", – заявили агентству.
Президент Центрального банка республики Каликсто Хосе Ортега Санчес 15 июня в рамках ПМЭФ рассказывал РИА Новости, что Венесуэла сейчас стремится к тому, чтобы 30% платежных терминалов в стране могли принимать карты "Мир".
Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
Национальная платежная система Абхазии "АПРА" и российская платежная система "Мир" интегрированы. Таким образом, в любой точке, где обслуживается карта "Мир", автоматически будет обслуживаться и "АПРА".