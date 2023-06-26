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Кровлю многоквартирного дома на улице Горького в Ткуарчале заменили
Кровлю многоквартирного дома на улице Горького в Ткуарчале заменили
В последний раз ремонт крыши жилого дома на улице Горького делали более 20 лет назад. 26.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-26T18:00+0300
2023-06-26T18:00+0300
2023-06-26T18:06+0300
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Ремонт кровли в многоквартирном доме на улице Горького в Ткуарчале подошел к концу, рассказал директор ООО "Стройдом" Раули Шамугия.Ранее, по его словам, на крыше многоквартирного пятиэтажного дома лежал старый шифер, который лопнул и стал пропускать воду.Из республиканского бюджета на новое покрытие было выделено более шести миллионов рублей, профинансировано более двух миллионов рублей. Работы выполнены на 98%, рабочим осталось спустить водосточные трубы, объяснил Шамугия.Пятиэтажный дом на улице Горького – один из самых многонаселенных в Ткуарчале, площадь крыши 1464 квадратных метра.
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ткуарчальский район, общество, абхазия
ткуарчальский район, общество, абхазия
Кровлю многоквартирного дома на улице Горького в Ткуарчале заменили
18:00 26.06.2023 (обновлено: 18:06 26.06.2023)
В последний раз ремонт крыши жилого дома на улице Горького делали более 20 лет назад.
СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Ремонт кровли в многоквартирном доме на улице Горького в Ткуарчале подошел к концу, рассказал директор ООО "Стройдом" Раули Шамугия.
Ранее, по его словам, на крыше многоквартирного пятиэтажного дома лежал старый шифер, который лопнул и стал пропускать воду.
Из республиканского бюджета на новое покрытие было выделено более шести миллионов рублей, профинансировано более двух миллионов рублей.
Работы выполнены на 98%, рабочим осталось спустить водосточные трубы, объяснил Шамугия.
Пятиэтажный дом на улице Горького – один из самых многонаселенных в Ткуарчале, площадь крыши 1464 квадратных метра.