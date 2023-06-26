https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/kvoty-na-obuchenie-i-karta-sootechestvennika-intervyu-evgeniya-primakova-1046569486.html

Квоты на обучение и карта соотечественника: интервью Евгения Примакова

Квоты на обучение и карта соотечественника: интервью Евгения Примакова

На канале "Sputnik на русском" вышло большое эксклюзивное интервью с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. 26.06.2023, Sputnik Абхазия

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видео

мультимедиа

россотрудничество

евгений примаков

россия

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Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков рассказал о работе агентства в странах ближнего зарубежья.Примаков назвал проекты, которые реализует Россотрудничество на постсоветском пространстве, рассказал о постепенном увеличении количества людей, которые хотят учиться в высших учебных заведениях России по квотам для соотечественников.Кроме того, Евгений Примаков проинформировал о том, что такое электронная карта соотечественника, и как она будет работать.

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