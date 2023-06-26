https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/kvoty-na-obuchenie-i-karta-sootechestvennika-intervyu-evgeniya-primakova-1046569486.html
Квоты на обучение и карта соотечественника: интервью Евгения Примакова
Квоты на обучение и карта соотечественника: интервью Евгения Примакова
На канале "Sputnik на русском" вышло большое эксклюзивное интервью с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. 26.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-26T19:30+0300
2023-06-26T19:30+0300
2023-06-26T19:30+0300
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россотрудничество
евгений примаков
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Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков рассказал о работе агентства в странах ближнего зарубежья.Примаков назвал проекты, которые реализует Россотрудничество на постсоветском пространстве, рассказал о постепенном увеличении количества людей, которые хотят учиться в высших учебных заведениях России по квотам для соотечественников.Кроме того, Евгений Примаков проинформировал о том, что такое электронная карта соотечественника, и как она будет работать.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россотрудничество, евгений примаков, россия, видео
видео, мультимедиа, россотрудничество, евгений примаков, россия, видео
Квоты на обучение и карта соотечественника: интервью Евгения Примакова
На канале "Sputnik на русском" вышло большое эксклюзивное интервью с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков рассказал о работе агентства в странах ближнего зарубежья.
Примаков назвал проекты, которые реализует Россотрудничество на постсоветском пространстве, рассказал о постепенном увеличении количества людей, которые хотят учиться в высших учебных заведениях России по квотам для соотечественников.
Кроме того, Евгений Примаков проинформировал о том, что такое электронная карта соотечественника, и как она будет работать.