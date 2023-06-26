https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/lavrov-proizoshedshee-vokrug-prigozhina-ne-okazhet-vliyaniya-na-otnosheniya-rossii-s-partnerami-1046564838.html

Лавров: произошедшее вокруг Пригожина не окажет влияния на отношения России с партнерами

Лавров: произошедшее вокруг Пригожина не окажет влияния на отношения России с партнерами

Западные СМИ, видимо, выдавали "желаемое за действительное", освещая события вокруг ситуации с мятежом лидера группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, считает... 26.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-26T16:35+0300

2023-06-26T16:35+0300

2023-06-26T17:28+0300

сша

сергей лавров

россия

политика

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Произошедшее вокруг Евгения Пригожина не окажет влияния на отношения России с партнерами и друзьями, со всем остальными – все равно, заявил в интервью RT глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что отношения коллективного Запада с Россией разрушены по его инициативе."Поэтому одним эпизодом больше, одним меньше — я не вижу большой разницы. Президент не раз говорил, что когда и если они придут в себя, облагоразумятся, одумаются и обратятся к нам с какими-то предложениями касательно восстановления отношений в той или иной форме, ну, тогда мы посмотрим, о чем они будут просить и какова была роль каждого из просителей в развязывании гибридной войны против Российской Федерации", – отметил министр.По словам Лаврова, многие из зарубежных коллег в ходе телефонных разговоров о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" заявляли о солидарности, высказывали уверенность в том, что Россия не допустит попыток подорвать единство государства.Он также подчеркнул, что российские спецслужбы уже разбираются, были ли замешаны украинские или западные разведслужбы к мятежу Евгения Пригожина.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" – это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

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