https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/lichnyy-kabinet-nalogoplatelschika-poyavilsya-na-sayte-ministerstva-po-nalogam-i-sboram-1046569594.html

Личный кабинет налогоплательщика появился на сайте Министерства по налогам и сборам

Личный кабинет налогоплательщика появился на сайте Министерства по налогам и сборам

С 2021 года на сайте Министерства по налогам и сборам работает личный кабинет для индивидуальных предпринимателей. 26.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-26T20:15+0300

2023-06-26T20:15+0300

2023-06-26T20:15+0300

министерство по налогам и сборам абхазии

налоги

в абхазии

абхазия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1a/1046569315_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_6a6aa0beec38462352a55d49cf029a99.jpg

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новый информационный ресурс появился на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии – личный кабинет налогоплательщика, сказал в интервью Sputnik главный специалист управления информационных технологий ведомства Тенгиз Анкваб.Личный кабинет для индивидуальных предпринимателей успешно работает с 2021 года. Личный кабинет предпринимателей, который начал функционировать сейчас, создан для обслуживания юридических лиц. Личный кабинет в первую очередь дает возможность полностью просматривать информацию по своему лицевому счету, говорит он."Это позволяет смотреть долги, уплаты и общее положение дел налогоплательщика. Личный кабинет будет дополняться другими функциями взаимодействия с налоговой", - добавил главный специалист. По словам Анкваб, у налогоплательщика появится возможность получать справки, не посещая ведомство, а также узнавать о результатах проверок. В дальнейшем в личном кабинете будут отражены все счета, которые должен сдавать налогоплательщик, говорит Анкваб. Сегодня юридические лица могут отчитываться в личном кабинете по налогу на добавленную стоимость, остальные функции будут добавляться в личный кабинет постепенно.Для получения доступа в "личный кабинет" с использованием логина и пароля, налогоплательщик должен обратиться с заявлением в налоговый орган по месту регистрации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210903/Onlayn-otchetnost-individualnym-predprinimatelyam-Abkhazii-dostupen-novyy-servis-1033148071.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство по налогам и сборам абхазии, налоги, абхазия, общество