https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/lichnyy-kabinet-nalogoplatelschika-poyavilsya-na-sayte-ministerstva-po-nalogam-i-sboram-1046569594.html
Личный кабинет налогоплательщика появился на сайте Министерства по налогам и сборам
Личный кабинет налогоплательщика появился на сайте Министерства по налогам и сборам
С 2021 года на сайте Министерства по налогам и сборам работает личный кабинет для индивидуальных предпринимателей. 26.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-26T20:15+0300
2023-06-26T20:15+0300
2023-06-26T20:15+0300
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новый информационный ресурс появился на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии – личный кабинет налогоплательщика, сказал в интервью Sputnik главный специалист управления информационных технологий ведомства Тенгиз Анкваб.Личный кабинет для индивидуальных предпринимателей успешно работает с 2021 года. Личный кабинет предпринимателей, который начал функционировать сейчас, создан для обслуживания юридических лиц. Личный кабинет в первую очередь дает возможность полностью просматривать информацию по своему лицевому счету, говорит он."Это позволяет смотреть долги, уплаты и общее положение дел налогоплательщика. Личный кабинет будет дополняться другими функциями взаимодействия с налоговой", - добавил главный специалист. По словам Анкваб, у налогоплательщика появится возможность получать справки, не посещая ведомство, а также узнавать о результатах проверок. В дальнейшем в личном кабинете будут отражены все счета, которые должен сдавать налогоплательщик, говорит Анкваб. Сегодня юридические лица могут отчитываться в личном кабинете по налогу на добавленную стоимость, остальные функции будут добавляться в личный кабинет постепенно.Для получения доступа в "личный кабинет" с использованием логина и пароля, налогоплательщик должен обратиться с заявлением в налоговый орган по месту регистрации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210903/Onlayn-otchetnost-individualnym-predprinimatelyam-Abkhazii-dostupen-novyy-servis-1033148071.html
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министерство по налогам и сборам абхазии, налоги, абхазия, общество
министерство по налогам и сборам абхазии, налоги, абхазия, общество
Личный кабинет налогоплательщика появился на сайте Министерства по налогам и сборам
С 2021 года на сайте Министерства по налогам и сборам работает личный кабинет для индивидуальных предпринимателей.
СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новый информационный ресурс появился на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии – личный кабинет налогоплательщика, сказал в интервью Sputnik главный специалист управления информационных технологий ведомства Тенгиз Анкваб.
Личный кабинет для индивидуальных предпринимателей успешно работает с 2021 года. Личный кабинет предпринимателей, который начал функционировать сейчас, создан для обслуживания юридических лиц.
"Старый кабинет для индивидуальных предпринимателей продолжает работать, параллельно с ним начал работать кабинет, который пока что актуален для юридических лиц. В будущем они будут синхронизированы и уже будет одна общая платформа – один общий кабинет", - подчеркнул Анкваб.
Личный кабинет в первую очередь дает возможность полностью просматривать информацию по своему лицевому счету, говорит он.
"Это позволяет смотреть долги, уплаты и общее положение дел налогоплательщика. Личный кабинет будет дополняться другими функциями взаимодействия с налоговой", - добавил главный специалист.
По словам Анкваб, у налогоплательщика появится возможность получать справки, не посещая ведомство, а также узнавать о результатах проверок.
В дальнейшем в личном кабинете будут отражены все счета, которые должен сдавать налогоплательщик, говорит Анкваб. Сегодня юридические лица могут отчитываться в личном кабинете по налогу на добавленную стоимость, остальные функции будут добавляться в личный кабинет постепенно.
"На данном этапе, это только одна декларация о налоге на добавленную стоимость. При положительном развитии событий, примерно раз в полтора-два месяца будут появляться и остальные декларации. Таким образом наша работа направлена полностью на то, чтобы дать возможность налогоплательщику не контактировать физически с налоговыми сотрудниками, разве что при контрольных мероприятиях", - подчеркнул Тенгиз Анкваб.
Для получения доступа в "личный кабинет" с использованием логина и пароля, налогоплательщик должен обратиться с заявлением в налоговый орган по месту регистрации.