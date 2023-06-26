https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/obraschenie-vladimira-putina-pryamaya-translyatsiya-1046571128.html

Обращение Владимира Путина: трансляция завершена

Обращение Владимира Путина: трансляция завершена

Президент России Владимир Путин выступает с обращением. 26.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-26T22:10+0300

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владимир путин

россия

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мультимедиа

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Президент России Владимир Путин сделает несколько заявлений, ранее сообщил Первый канал со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.Глава государства обращался к россиянам в минувшую субботу. Тогда он высказался о ситуации с попыткой вооруженного мятежа.

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владимир путин, россия, видео, мультимедиа, видео