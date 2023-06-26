https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/obraschenie-vladimira-putina-pryamaya-translyatsiya-1046571128.html
Обращение Владимира Путина: трансляция завершена
Обращение Владимира Путина: трансляция завершена
Президент России Владимир Путин выступает с обращением. 26.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-26T22:10+0300
2023-06-26T22:10+0300
2023-06-26T22:15+0300
владимир путин
россия
видео
мультимедиа
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Президент России Владимир Путин сделает несколько заявлений, ранее сообщил Первый канал со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.Глава государства обращался к россиянам в минувшую субботу. Тогда он высказался о ситуации с попыткой вооруженного мятежа.
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владимир путин, россия, видео, мультимедиа, видео
владимир путин, россия, видео, мультимедиа, видео
Обращение Владимира Путина: трансляция завершена
22:10 26.06.2023 (обновлено: 22:15 26.06.2023)
Президент России Владимир Путин выступает с обращением.
Президент России Владимир Путин сделает несколько заявлений, ранее сообщил Первый канал со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Глава государства обращался к россиянам в минувшую субботу. Тогда он высказался о ситуации с попыткой вооруженного мятежа.