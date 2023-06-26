https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/ostorozhno-spoyler-film-vse-strakhi-bo-astera-i-romany-kadzuo-isiguro-i-iena-reyda-1046444728.html

Осторожно, спойлер: фильм "Все страхи Бо" Астера и романы Кадзуо Исигуро и Иэна Рейда

Осторожно, спойлер: фильм "Все страхи Бо" Астера и романы Кадзуо Исигуро и Иэна Рейда

О новом фильме Ари Астера "Все страхи Бо" и романах "Безутешные" и "Думаю, как всё закончить" Кадзуо Исигуро и Иэна Рейда, слушайте в аудиофайле. 26.06.2023, Sputnik Абхазия

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Осторожно, спойлер: фильм "Все страхи Бо" Астера и романы Кадзуо Исигуро и Иэна Рейда Осторожно, спойлер: фильм "Все страхи Бо" Астера и романы Кадзуо Исигуро и Иэна Рейда

О новом фильме Ари Астера "Все страхи Бо" и романах "Безутешные" и "Думаю, как всё закончить" Кадзуо Исигуро и Иэна Рейда, слушайте в аудиофайле.Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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