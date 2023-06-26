https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/takie-obstoyatelstva-kuteliya-ob-obespechenii-shkol-abkhazii-uchebnikami-1046564307.html

Такие обстоятельства: Кутелия об обеспечении школ Абхазии учебниками

Такие обстоятельства: Кутелия об обеспечении школ Абхазии учебниками

Как обеспечиваются школы учебниками, кому все-таки придется самим приобретать книги и почему, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела по... 26.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-26T18:50+0300

2023-06-26T18:50+0300

2023-06-26T18:54+0300

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абхазия

школы

учебники

подкасты

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Такие обстоятельства: Кутелия об обеспечении школ учебниками Такие обстоятельства: Кутелия об обеспечении школ учебниками

Цена на один школьный учебник в зависимости от предмета колеблется примерно от полутора до 2 тысяч рублей, а таких учебников нужно несколько. Это становится еще одним грузом для родителей, которые готовят детей к школе. Часть книг выдают в школах, но какие-то родителям нужно приобретать.В 2022 году в республику была завезена партия учебников для 1-7 классов, более 160 тысяч книг по 14 предметам, они были переданы Абхазии по договоренности с Министерством просвещения России. Сроки доставки второй партии учебников растянулись, и потому более 35 тысяч книг для 10-11 классов были розданы с опозданием. Ожидается третья партия учебников для 8 - 9 классов в количестве 28 тысяч книг, сообщил в эфире радио Sputnik начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения Абхазии Аслан Кутелия. "Министерство просвещения составляет перечень, количество книг, исходя из заявок управления города и отделов образования районов. Бывают разного рода слухи, что привезли ненужные учебники. Все они выпущены издательством "Просвещение" и соответствуют государственному стандарту РФ. Все учебники новые. После поступления в склады Министерства просвещения они были поэтапно розданы школам. Конечно, говорить, что вопрос учебников полностью снят сегодня, к сожалению, пока рано. Мы надеемся, что в ближайшие год-два этот вопрос будет закрыт, и родителям не придется приобретать учебники", – сказал Кутелия.По его словам, на сегодняшний день 80 – 85 % школьников обеспечены учебниками. В Абхазию было завезено более 195 тысяч учебников, на сумму более 82 миллионов рублей, сообщил Кутелия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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