https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-1046585710.html

Часть Гудаутского района осталась без света

Часть Гудаутского района осталась без света

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района остается без света несколько часов. 27.06.2023, Sputnik Абхазия

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2023-06-27T20:45+0300

в абхазии

черноморэнерго

гудаутский район

абхазия

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района остается без света несколько часов. Как сообщили в "Черноморэнерго", произошло аварийное отключение подстанции "Мысра-тяга". На месте работают аварийные службы.

гудаутский район

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черноморэнерго, гудаутский район, абхазия