https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-1046585710.html
Часть Гудаутского района осталась без света
Часть Гудаутского района осталась без света
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района остается без света несколько часов. 27.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-27T20:45+0300
2023-06-27T20:45+0300
2023-06-27T20:45+0300
в абхазии
черноморэнерго
гудаутский район
абхазия
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района остается без света несколько часов. Как сообщили в "Черноморэнерго", произошло аварийное отключение подстанции "Мысра-тяга". На месте работают аварийные службы.
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черноморэнерго, гудаутский район, абхазия
черноморэнерго, гудаутский район, абхазия
Часть Гудаутского района осталась без света
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района остается без света несколько часов.
Как сообщили в "Черноморэнерго", произошло аварийное отключение подстанции "Мысра-тяга".
На месте работают аварийные службы.