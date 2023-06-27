https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/delba-o-rabote-profsoyuzov-abkhazii-nedostatochno-sil-dlya-podderzhaniya-interesov-trudyaschikhsya-1046569076.html

Делба о работе профсоюзов Абхазии: недостаточно сил для поддержания интересов трудящихся

Делба о работе профсоюзов Абхазии: недостаточно сил для поддержания интересов трудящихся

О работе Федерации независимых профсоюзов Абхазии, какие у них есть рычаги и возможности для защиты прав и интересов трудящихся, в эфире радио Sputnik Абхазии... 27.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-27T12:15+0300

2023-06-27T12:15+0300

2023-06-27T12:22+0300

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Делба о работе Федерации независимых профсоюзов Абхазии Делба о работе Федерации независимых профсоюзов Абхазии

Основная задача Федерации независимых профсоюзов – защита интересов трудящихся. Темур Делба в интервью радио Sputnik рассказал, с какими обращениями они сталкиваются и как помогают бюджетникам в защите их интересов."Профсоюзы – это добровольное объединение. Один процент из заработной платы отчисляется на содержание профсоюзной организации. Перечисляется добровольно членам профсоюза, и к этим средствам государство отношения не имеет. Процент накапливается на расчетном счете, затем, по решению профсоюзной организации расходуется на поддержку отдельных трудящихся, которые нуждаются на данный момент. Поддержка может быть многосторонней, разной, это решает профсоюзный комитет организации", – сказал Делба.По словам собеседника Sputnik, количество членов профсоюза снижается, на данный момент в профсоюзных организациях состоят более 20 тысяч членов, в то же время в Абхазии 41 тысяча работающих граждан."У нас должно быть партнерство – государство и профсоюзы, соглашения, коллективные договоры. Такого соглашения у нас нет. Если бы было соглашение, подписанное премьер-министром и нами, это способствовало бы созданию профсоюзных комитетов", – отметил он.Делба высказал свое мнение по поводу ряда объектов недвижимости, которые ранее стояли на балансе федерации."В ведение федерации было большое имущество, в виде санаториев, домов отдыха, порядка 40 объектов. Сейчас нет ни одного, и естественно, мы постоянно об этом говорим. На разных уровнях, каждым руководителям. Сейчас подобные обращения находятся на рассмотрении депутатов, правительства. Мы понимаем, что вернуть все невозможно, какую-то часть, совершенно небольшую, чтобы мы могли заняться другой статьей – оздоровлением трудящихся, детей. Но пока результата ощутимого нет", – сказал Делба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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