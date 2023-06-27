https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/fsb-prekratila-delo-o-vooruzhennom-myatezhe-1046578229.html

ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже

ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже

Следственным управлением ФСБ России 23 июня было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа. 27.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Уголовное дело о вооруженном мятеже прекращено, сообщает ФСБ России.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

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