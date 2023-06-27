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ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже
ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже
Следственным управлением ФСБ России 23 июня было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа. 27.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-27T11:00+0300
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Уголовное дело о вооруженном мятеже прекращено, сообщает ФСБ России.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
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россия, армия, фсб
ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже
11:00 27.06.2023 (обновлено: 11:26 27.06.2023)
Следственным управлением ФСБ России 23 июня было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа.
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Уголовное дело о вооруженном мятеже прекращено, сообщает ФСБ России.
""В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленное на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела", – говорится в сообщении.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.