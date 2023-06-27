https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/lukashenko-rasporyadilsya-privesti-armiyu-v-polnuyu-boevuyu-gotovnost-vo-vremya-myatezha-v-rossii-1046578606.html
Лукашенко распорядился привести армию в полную боевую готовность во время мятежа в России
Лукашенко распорядился привести армию в полную боевую готовность во время мятежа в России
У россиян и белорусов одно Отечество, поэтому белорусам было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России, заявил Александр Лукашенко. 27.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-27T11:37+0300
2023-06-27T11:37+0300
2023-06-27T13:37+0300
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время попытки вооруженного мятежа в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность, передает Telegram-канал "Пул Первого" с выступления политика на церемонии вручения генеральских погон в Минске.Политик отметил, что ему "было больно наблюдать" за событиями, которые происходили на юге России."Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно. <...> А наше Отечество от Бреста до Владивостока — это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов", — сказал глава белорусского государства.
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александр лукашенко, россия, белоруссия, политика
александр лукашенко, россия, белоруссия, политика
Лукашенко распорядился привести армию в полную боевую готовность во время мятежа в России
11:37 27.06.2023 (обновлено: 13:37 27.06.2023)
У россиян и белорусов одно Отечество, поэтому белорусам было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России, заявил Александр Лукашенко.
СУХУМ, 27 июн – Sputnik
. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время попытки вооруженного мятежа в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность, передает Telegram-канал "Пул Первого"
с выступления политика на церемонии вручения генеральских погон в Минске.
"Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых Telegram-каналах не вякнул против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники — никто. Армия в течение полудня, все Вооруженные силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность", — отметил он.
Политик отметил, что ему "было больно наблюдать" за событиями, которые происходили на юге России.
"Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно. <...> А наше Отечество от Бреста до Владивостока — это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов", — сказал глава белорусского государства.