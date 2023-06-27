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Мастер-класс "СМИ и современные технологии" пройдет в Sputnik

Мастер-класс "СМИ и современные технологии" пройдет в Sputnik

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию мастер-классов просветительского проекта SputnikPro. 27.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-27T10:20+0300

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пресс-центр

sputnikpro в абхазии

абхазия

sputnik

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В четверг, 29 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет новый модуль программы SputnikPro "СМИ и современные технологии".В рамках встречи участникам расскажут и покажут особенности фото- и видеосъемки с использованием беспилотников.Принять участие в проекте могут работники всех СМИ Абхазии, пресс-секретари и сотрудники государственных структур, блогеры, а также студенты факультета журналистики АГУ.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

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