https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/obnovlennyy-tsentralnyy-park-poyavitsya-v-gale-k-seredine-iyulya-1046571021.html

Обновленный центральный парк появится в Гале к середине июля

Обновленный центральный парк появится в Гале к середине июля

Стоимость ремонтных работ в центральном парке Гала – более пяти миллионов рублей, деньги выделены из средств местного бюджета. 27.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-27T08:55+0300

2023-06-27T08:55+0300

2023-06-27T10:48+0300

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абхазия: благоустройство районов и городов

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Ремонтные работы в центральном парке Гала планируется завершить к середине июля, рассказал заместитель главы администрации Нарсоу Джопуа.В парке были заменены старые дренажные трубы, так как на территории скапливалась вода, установлены каменные бордюры, фонари, уложена плитка, установлены лавочки и мусорные урны.Также, по словам главы района Константина Пилия, в парке будет проведен вай-фай и установлен арт-объект, дизайн которого разрабатывается.

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