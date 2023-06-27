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Обновленный центральный парк появится в Гале к середине июля
Обновленный центральный парк появится в Гале к середине июля
Стоимость ремонтных работ в центральном парке Гала – более пяти миллионов рублей, деньги выделены из средств местного бюджета. 27.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-27T08:55+0300
2023-06-27T08:55+0300
2023-06-27T10:48+0300
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Ремонтные работы в центральном парке Гала планируется завершить к середине июля, рассказал заместитель главы администрации Нарсоу Джопуа.В парке были заменены старые дренажные трубы, так как на территории скапливалась вода, установлены каменные бордюры, фонари, уложена плитка, установлены лавочки и мусорные урны.Также, по словам главы района Константина Пилия, в парке будет проведен вай-фай и установлен арт-объект, дизайн которого разрабатывается.
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абхазия, гал, галский район, общество, абхазия: благоустройство районов и городов
абхазия, гал, галский район, общество, абхазия: благоустройство районов и городов
Обновленный центральный парк появится в Гале к середине июля
08:55 27.06.2023 (обновлено: 10:48 27.06.2023)
Стоимость ремонтных работ в центральном парке Гала – более пяти миллионов рублей, деньги выделены из средств местного бюджета.
СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Ремонтные работы в центральном парке Гала планируется завершить к середине июля, рассказал заместитель главы администрации Нарсоу Джопуа.
По его словам, к ремонту в парке приступили по просьбе и обращению жителей района к главе администрации Константину Пилия, так как он не обновлялся уже около 30 лет.
В парке были заменены старые дренажные трубы, так как на территории скапливалась вода, установлены каменные бордюры, фонари, уложена плитка, установлены лавочки и мусорные урны.
Также, по словам главы района Константина Пилия, в парке будет проведен вай-фай и установлен арт-объект, дизайн которого разрабатывается.