Путин назвал потери Киева за время контрнаступления

"Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала так называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин 780. А только на ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности", – сказал он на встрече с летчиками в Кремле.