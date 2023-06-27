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Путин назвал потери Киева за время контрнаступления
Путин назвал потери Киева за время контрнаступления
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня. 27.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-27T16:45+0300
2023-06-27T16:45+0300
2023-06-27T17:57+0300
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю – 41 танк и 102 бронемашины, заявил президент РФ Владимир Путин.Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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владимир путин, украина, россия
владимир путин, украина, россия
Путин назвал потери Киева за время контрнаступления
16:45 27.06.2023 (обновлено: 17:57 27.06.2023)
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня.
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю – 41 танк и 102 бронемашины, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала так называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин 780. А только на ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности", – сказал он на встрече с летчиками в Кремле.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.