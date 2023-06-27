https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/putin-voennym-vy-fakticheski-ostanovili-grazhdanskuyu-voynu-1046581157.html
Путин военным: вы фактически остановили гражданскую войну
Путин военным: вы фактически остановили гражданскую войну
Решимость и мужество военнослужащих, как и консолидация российского общества, сыграли решающую роль в подавлении вооруженного мятежа, заявил президент России... 27.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-27T14:00+0300
2023-06-27T14:00+0300
2023-06-27T14:45+0300
владимир путин
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Военнослужащие, которые принимали участие в подавлении мятежа, фактически остановили гражданскую войну в России, заявил во вторник президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что военнослужащие, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО, которые принимали участие в подавлении мятежа, – это настоящие защитники, в сложные времена они встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос. По его словам, России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО из-за попытки мятежа.Президент в ходе своего обращения к военным во вторник попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
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владимир путин, россия, армия
владимир путин, россия, армия
Путин военным: вы фактически остановили гражданскую войну
14:00 27.06.2023 (обновлено: 14:45 27.06.2023)
Решимость и мужество военнослужащих, как и консолидация российского общества, сыграли решающую роль в подавлении вооруженного мятежа, заявил президент России Владимир Путин.
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Военнослужащие, которые принимали участие в подавлении мятежа, фактически остановили гражданскую войну в России, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
"Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущего", – сказал Путин, обращаясь к силовикам.
Он подчеркнул, что военнослужащие, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО, которые принимали участие в подавлении мятежа, – это настоящие защитники, в сложные времена они встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос. По его словам, России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО из-за попытки мятежа.
Президент в ходе своего обращения к военным во вторник попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.