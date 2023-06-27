https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/putin-voennym-vy-fakticheski-ostanovili-grazhdanskuyu-voynu-1046581157.html

Путин военным: вы фактически остановили гражданскую войну

Путин военным: вы фактически остановили гражданскую войну

Решимость и мужество военнослужащих, как и консолидация российского общества, сыграли решающую роль в подавлении вооруженного мятежа, заявил президент России... 27.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-27T14:00+0300

2023-06-27T14:00+0300

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владимир путин

россия

армия

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Военнослужащие, которые принимали участие в подавлении мятежа, фактически остановили гражданскую войну в России, заявил во вторник президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что военнослужащие, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО, которые принимали участие в подавлении мятежа, – это настоящие защитники, в сложные времена они встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос. По его словам, России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО из-за попытки мятежа.Президент в ходе своего обращения к военным во вторник попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

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