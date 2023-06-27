https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/sotsset-dlya-sootechestvennikov-razrabotali-v-rossii--1046585565.html
Соцсеть для соотечественников разработали в России
Соцсеть для соотечественников разработали в России
Система в том числе будет аккумулировать знание по правовой защите соотечественников. 27.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-27T19:00+0300
2023-06-27T19:00+0300
2023-06-27T20:01+0300
в мире
россия
соотечественники
право
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Единый координационный центр поддержки соотечественников за рубежом разработал социальную сеть для соотечественников, заявила представитель организации Мира Тэрада.По ее словам, социальная сеть станет информационной и просветительской платформой, объединяющей россиян по всему миру."Она нацелена на взаимодействие соотечественников и жителей других стран, которые связывают себя с Россией", - добавила Тэрада.Она отметила, что благодаря такой соцсети соотечественники смогут обсудить вопросы правового характера.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, соотечественники, право
в мире, россия, соотечественники, право
Соцсеть для соотечественников разработали в России
19:00 27.06.2023 (обновлено: 20:01 27.06.2023)
Система в том числе будет аккумулировать знание по правовой защите соотечественников.
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Единый координационный центр поддержки соотечественников за рубежом разработал социальную сеть для соотечественников, заявила представитель организации Мира Тэрада.
"Мы предлагаем создать справочник иностранных некоммерческих организаций и адвокатов, которые оказывают услуги русским соотечественникам и иностранным гражданам, которые как раз поддерживают идею русского мира. <…> Второе направление – это социальная сеть для соотечественников, которую мы разработали", – сказала она, выступая в Общественной палате РФ.
По ее словам, социальная сеть станет информационной и просветительской платформой, объединяющей россиян по всему миру.
"Она нацелена на взаимодействие соотечественников и жителей других стран, которые связывают себя с Россией", - добавила Тэрада.
Она отметила, что благодаря такой соцсети соотечественники смогут обсудить вопросы правового характера.