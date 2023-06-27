https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/sotsset-dlya-sootechestvennikov-razrabotali-v-rossii--1046585565.html

Соцсеть для соотечественников разработали в России

Соцсеть для соотечественников разработали в России

Система в том числе будет аккумулировать знание по правовой защите соотечественников. 27.06.2023, Sputnik Абхазия

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россия

соотечественники

право

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Единый координационный центр поддержки соотечественников за рубежом разработал социальную сеть для соотечественников, заявила представитель организации Мира Тэрада.По ее словам, социальная сеть станет информационной и просветительской платформой, объединяющей россиян по всему миру."Она нацелена на взаимодействие соотечественников и жителей других стран, которые связывают себя с Россией", - добавила Тэрада.Она отметила, что благодаря такой соцсети соотечественники смогут обсудить вопросы правового характера.

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в мире, россия, соотечественники, право