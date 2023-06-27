https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/vlasti-sochi-predupredili-o-riske-vykhoda-rek-iz-beregov-vo-vremya-livney-1046574402.html
Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов во время ливней
Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов во время ливней
Оперативный штаб и городские службы продолжают работу в усиленном режиме. 27.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-27T09:40+0300
2023-06-27T09:40+0300
2023-06-27T10:30+0300
сочи
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Резкий подъем уровня воды в реках Сочи может возникнуть на фоне сильных дождей, которые прогнозируются до окончания вторника, возможны оползни, сообщили в пресс-службе администрации города.Туристам и жителям города не рекомендуется отдыхать у воды, говорится в сообщении администрации курорта.
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сочи, россия, дождь
Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов во время ливней
09:40 27.06.2023 (обновлено: 10:30 27.06.2023)
Оперативный штаб и городские службы продолжают работу в усиленном режиме.
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Резкий подъем уровня воды в реках Сочи может возникнуть на фоне сильных дождей, которые прогнозируются до окончания вторника, возможны оползни, сообщили в пресс-службе администрации города.
"В соответствии с предупреждением метеорологов в течение суток 27 июня 2023 года в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков", – сказали в ведомстве.
Туристам и жителям города не рекомендуется отдыхать у воды, говорится в сообщении администрации курорта.