https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/vlasti-sochi-predupredili-o-riske-vykhoda-rek-iz-beregov-vo-vremya-livney-1046574402.html

Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов во время ливней

Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов во время ливней

Оперативный штаб и городские службы продолжают работу в усиленном режиме. 27.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-27T09:40+0300

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сочи

россия

дождь

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Резкий подъем уровня воды в реках Сочи может возникнуть на фоне сильных дождей, которые прогнозируются до окончания вторника, возможны оползни, сообщили в пресс-службе администрации города.Туристам и жителям города не рекомендуется отдыхать у воды, говорится в сообщении администрации курорта.

сочи

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