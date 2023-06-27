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Всем по учебнику: хватает ли абхазским школьникам учебников
Всем по учебнику: хватает ли абхазским школьникам учебников
Насколько школы Абхазии обеспечены учебниками и почему кому-то не хватает книг, в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказал начальник отдела... 27.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-27T12:55+0300
2023-06-27T12:55+0300
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Как рассказал Аслан Кутелия, в 2022 году в республику была завезена партия учебников для 1-7 классов, более 160 тысяч книг по 14 предметам, они были переданы Абхазии по договоренности с Министерством просвещения России.Сроки доставки второй партии учебников растянулись, поэтому более 35 тысяч книг для 10-11 классов раздали с опозданием. Ожидается третья партия учебников для 8 - 9 классов в количестве 28 тысяч книг.По его словам, на сегодняшний день 80–85% школьников обеспечены учебниками. В Абхазию было завезено более 195 тысяч учебников, на сумму более 82 миллионов рублей, сообщил Кутелия.Сказать, что вопрос обеспечения учебниками снят, пока рано, считает Кутелия. Но в последующем цель такого проекта состоит в том, чтобы снять вопрос нехватки учебников."Министр не раз на встрече с правительством России ставил вопрос, чтобы в последующем этот проект продолжался. Если мы сегодня стараемся, чтобы у школьников эти книги оказались, следующий проект будет нацелен на то, чтобы был у нас запас. Надеемся, что в ближайшие год-два этот вопрос будет закрыт и родителям не придется приобретать учебники", - сказал он.
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видео, мультимедиа, абхазия, образование, школы, видео
видео, мультимедиа, абхазия, образование, школы, видео
Всем по учебнику: хватает ли абхазским школьникам учебников
12:55 27.06.2023 (обновлено: 13:11 27.06.2023)
Насколько школы Абхазии обеспечены учебниками и почему кому-то не хватает книг, в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказал начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения Абхазии Аслан Кутелия.
Как рассказал Аслан Кутелия, в 2022 году в республику была завезена партия учебников для 1-7 классов, более 160 тысяч книг по 14 предметам, они были переданы Абхазии по договоренности с Министерством просвещения России.
Сроки доставки второй партии учебников растянулись, поэтому более 35 тысяч книг для 10-11 классов раздали с опозданием. Ожидается третья партия учебников для 8 - 9 классов в количестве 28 тысяч книг.
По его словам, на сегодняшний день 80–85% школьников обеспечены учебниками. В Абхазию было завезено более 195 тысяч учебников, на сумму более 82 миллионов рублей, сообщил Кутелия.
Сказать, что вопрос обеспечения учебниками снят, пока рано, считает Кутелия. Но в последующем цель такого проекта состоит в том, чтобы снять вопрос нехватки учебников.
"Министр не раз на встрече с правительством России ставил вопрос, чтобы в последующем этот проект продолжался. Если мы сегодня стараемся, чтобы у школьников эти книги оказались, следующий проект будет нацелен на то, чтобы был у нас запас. Надеемся, что в ближайшие год-два этот вопрос будет закрыт и родителям не придется приобретать учебники", - сказал он.