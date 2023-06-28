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Более 400 корней конопли обнаружили на приусадебном участке в Гагрском районе
Более 400 корней конопли обнаружили на приусадебном участке в Гагрском районе
Расследование проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району. 28.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-28T17:30+0300
2023-06-28T17:30+0300
2023-06-28T17:30+0300
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Более 400 растений конопли обнаружили на приусадебном участке Сергея Кешиняна в селе Псахара Гагрского района сотрудники угрозыска и районного отдела СГБ. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По результатам экспертизы, 200 растений из общего количества можно было использовать для изготовления марихуаны. Кешинян задержан. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, совершенное в крупном размере.
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наркотики, мвд абхазии, абхазия, гагрский район
наркотики, мвд абхазии, абхазия, гагрский район
Более 400 корней конопли обнаружили на приусадебном участке в Гагрском районе
Расследование проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Более 400 растений конопли обнаружили на приусадебном участке Сергея Кешиняна в селе Псахара Гагрского района сотрудники угрозыска и районного отдела СГБ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Все корни были изъяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.
По результатам экспертизы, 200 растений из общего количества можно было использовать для изготовления марихуаны.
Кешинян задержан. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, совершенное в крупном размере.