https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/bolee-400-korney-konopli-obnaruzhili-na-priusadebnom-uchastke-v-gagrskom-rayone-1046600917.html

Более 400 корней конопли обнаружили на приусадебном участке в Гагрском районе

Более 400 корней конопли обнаружили на приусадебном участке в Гагрском районе

Расследование проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району. 28.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-28T17:30+0300

2023-06-28T17:30+0300

2023-06-28T17:30+0300

в абхазии

наркотики

мвд абхазии

абхазия

гагрский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103025/60/1030256055_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_34cf6fd7ffb84b33caafea7d4bf2abde.jpg

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Более 400 растений конопли обнаружили на приусадебном участке Сергея Кешиняна в селе Псахара Гагрского района сотрудники угрозыска и районного отдела СГБ. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По результатам экспертизы, 200 растений из общего количества можно было использовать для изготовления марихуаны. Кешинян задержан. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, совершенное в крупном размере.

абхазия

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

наркотики, мвд абхазии, абхазия, гагрский район