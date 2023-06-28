https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/chernomorenergo-nazvalo-srok-podachi-elektrichestva-v-sukhume-po-avariynoy-skheme--1046596485.html

"Черноморэнерго" назвало срок подачи электричества в Сухуме по аварийной схеме

"Черноморэнерго" назвало срок подачи электричества в Сухуме по аварийной схеме

Пожар на подстанции "ИЭПиТ" был ликвидирован к 13:30. Без света остались село Яштуха и центральная часть Сухума. 28.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-28T15:20+0300

2023-06-28T15:20+0300

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электроэнергия

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Ориентировочное время тестового запуска аварийной схемы подачи электричества в Сухуме - от полутора до двух часов, сообщает "Черноморэнерго". В Сухуме работают аварийные службы СУЭС, чтобы восстановить подачу электроэнергии по аварийным схемам.Часть Сухума осталась без света из-за пожара на подстанции "ИЭПиТ" днем в среду, 28 июня.

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