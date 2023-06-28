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"Черноморэнерго" назвало срок подачи электричества в Сухуме по аварийной схеме
"Черноморэнерго" назвало срок подачи электричества в Сухуме по аварийной схеме
Пожар на подстанции "ИЭПиТ" был ликвидирован к 13:30. Без света остались село Яштуха и центральная часть Сухума. 28.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-28T15:20+0300
2023-06-28T15:20+0300
2023-06-28T15:27+0300
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Ориентировочное время тестового запуска аварийной схемы подачи электричества в Сухуме - от полутора до двух часов, сообщает "Черноморэнерго". В Сухуме работают аварийные службы СУЭС, чтобы восстановить подачу электроэнергии по аварийным схемам.Часть Сухума осталась без света из-за пожара на подстанции "ИЭПиТ" днем в среду, 28 июня.
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сухум, черноморэнерго, абхазия, электроэнергия
"Черноморэнерго" назвало срок подачи электричества в Сухуме по аварийной схеме
15:20 28.06.2023 (обновлено: 15:27 28.06.2023)
Пожар на подстанции "ИЭПиТ" был ликвидирован к 13:30. Без света остались село Яштуха и центральная часть Сухума.
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Ориентировочное время тестового запуска аварийной схемы подачи электричества в Сухуме - от полутора до двух часов, сообщает "Черноморэнерго".
Аварийные бригады приступили к постройке линии, которая свяжет подстанции "ИЭПиТ" и "Баслат". Это позволит подать напряжение в селе Яштуха.
В Сухуме работают аварийные службы СУЭС, чтобы восстановить подачу электроэнергии по аварийным схемам.
Часть Сухума осталась без света из-за пожара на подстанции "ИЭПиТ" днем в среду, 28 июня.