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Два мини-трактора закупил Галский район для обработки сельскохозяйственных насаждений
Два мини-трактора закупил Галский район для обработки сельскохозяйственных насаждений
Общая стоимость двух тракторов более 2 миллионов 600 тысяч рублей, они были куплены за счет средств районного бюджета. 28.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-28T10:45+0300
2023-06-28T10:45+0300
2023-06-28T10:45+0300
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СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Два мини-трактора были закуплены администрацией Галского района в 2022 и 2023 годах для обработки сельскохозяйственных насаждений, рассказал главный агроном района Лери Шония.Тракторы мощностью 35 и 50 лошадиных сил в день, по словам Шония, могут культивировать до 2,5 гектаров и опрыскивать до 3,5 гектаров.
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гал, галский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
гал, галский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
Два мини-трактора закупил Галский район для обработки сельскохозяйственных насаждений
Общая стоимость двух тракторов более 2 миллионов 600 тысяч рублей, они были куплены за счет средств районного бюджета.
СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Два мини-трактора были закуплены администрацией Галского района в 2022 и 2023 годах для обработки сельскохозяйственных насаждений, рассказал главный агроном района Лери Шония.
"У нас аграрный район, большое количество ореховых плантаций. Вот такие тракторы между рядами – это самый раз для опрыскивания. У нас кукурузы до трех тысяч гектаров, надо культивировать, окучивать, обрабатывать. Так что, техника точно не помешает", - сказал он.
Тракторы мощностью 35 и 50 лошадиных сил в день, по словам Шония, могут культивировать до 2,5 гектаров и опрыскивать до 3,5 гектаров.