https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/dva-mini-traktora-zakupil-galskiy-rayon-dlya-obrabotki-selskokhozyaystvennykh-nasazhdeniy-1046588291.html

Два мини-трактора закупил Галский район для обработки сельскохозяйственных насаждений

Два мини-трактора закупил Галский район для обработки сельскохозяйственных насаждений

Общая стоимость двух тракторов более 2 миллионов 600 тысяч рублей, они были куплены за счет средств районного бюджета. 28.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-28T10:45+0300

2023-06-28T10:45+0300

2023-06-28T10:45+0300

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абхазия

абхазия: благоустройство районов и городов

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СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Два мини-трактора были закуплены администрацией Галского района в 2022 и 2023 годах для обработки сельскохозяйственных насаждений, рассказал главный агроном района Лери Шония.Тракторы мощностью 35 и 50 лошадиных сил в день, по словам Шония, могут культивировать до 2,5 гектаров и опрыскивать до 3,5 гектаров.

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Sputnik Абхазия

гал, галский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов