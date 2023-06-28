https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/ekspert-o-chvk-vagner-v-belarusi-u-sosedey-rezko-snizitsya-zhelanie-pakostit-rossii--1046593263.html

Эксперт о ЧВК "Вагнер" в Беларуси: у соседей резко снизится желание пакостить России

Эксперт о ЧВК "Вагнер" в Беларуси: у соседей резко снизится желание пакостить России

Как изменится ситуация на границах Союзного государства с переездом в Беларусь Евгения Пригожина и появлением в стране подразделений ЧВК "Вагнер", и какие... 28.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-28T16:40+0300

2023-06-28T16:40+0300

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Эксперт о ЧВК "Вагнер" в Беларуси: у соседей резко снизится желание пакостить России Эксперт о ЧВК "Вагнер" в Беларуси: у соседей резко снизится желание пакостить России

Как изменится ситуация на границах Союзного государства с переездом в Беларусь Евгения Пригожина и появлением в стране подразделений ЧВК "Вагнер", и какие действия в ответ могут предпринять Украина, Польша и страны Балтии, на эту тему рассуждает политический консультант, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман."В любом случае, даже если в Беларуси окажется небольшое ядро, вокруг него быстро нарастет новая компания, хорошо обученная. В общем-то "вагнеровцы" из бывших заключенных показали, что умеют очень быстро обучать новый контингент", ― отмечает эксперт.По мнению Вассермана, при любом раскладе в Беларуси "очень скоро появится хорошее средство для отрезвления "горячих голов" у соседей".Это резко снизит желание пакостить России дальше, теперь – на белорусском направлении, убежден Вассерман."Я уже не говорю о том, что там (В Беларуси ― Sputnik) сейчас "Искандеры", главное, что вагнеровцы смогут пресечь такие действия противника, на которые тактическое ядерное оружие жалко тратить", ― считает Вассерман.

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