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Электричество подадут в центр Сухума по резервным линиям
Электричество подадут в центр Сухума по резервным линиям
Часть Сухума осталась без света из-за пожара на подстанции "ИЭПиТ" днем в среду, 28 июня. 28.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-28T13:05+0300
2023-06-28T13:05+0300
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СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Электричество подадут в центр Сухума по резервным линиям после тушения пожара на подстанции "ИЭПиТ", сообщил Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия."Сейчас идет тушение пожара. Думаю, что возгорание скоро будет потушено. После ликвидации пожара приступим к подключению города с других подстанций. Без электричества пока остается весь "ИЭПиТ" и центр Сухума", - сказал он.По словам Джинджолия, причины пожара пока не установлены. После тушения приступят к выяснению обстоятельств.В пресс-службе МЧС Абхазии рассказали, что сигнал о происшествии поступил в ведомство 12:08 28 июня. На месте работают два пожарных расчета.
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мчс абхазии, черноморэнерго, абхазия, сухум, электроэнергия
Электричество подадут в центр Сухума по резервным линиям
13:05 28.06.2023 (обновлено: 14:09 28.06.2023)
Часть Сухума осталась без света из-за пожара на подстанции "ИЭПиТ" днем в среду, 28 июня.
СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Электричество подадут в центр Сухума по резервным линиям после тушения пожара на подстанции "ИЭПиТ", сообщил Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
"Сейчас идет тушение пожара. Думаю, что возгорание скоро будет потушено. После ликвидации пожара приступим к подключению города с других подстанций. Без электричества пока остается весь "ИЭПиТ" и центр Сухума", - сказал он.
По словам Джинджолия, причины пожара пока не установлены. После тушения приступят к выяснению обстоятельств.
В пресс-службе МЧС Абхазии рассказали, что сигнал о происшествии поступил в ведомство 12:08 28 июня. На месте работают два пожарных расчета.