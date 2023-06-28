https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/elektrichestvo-podadut-v-tsentr-sukhuma-po-rezervnym-liniyam-1046594139.html

Электричество подадут в центр Сухума по резервным линиям

Электричество подадут в центр Сухума по резервным линиям

Часть Сухума осталась без света из-за пожара на подстанции "ИЭПиТ" днем в среду, 28 июня. 28.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-28T13:05+0300

2023-06-28T13:05+0300

2023-06-28T14:09+0300

в абхазии

мчс абхазии

черноморэнерго

абхазия

сухум

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/15/1046457354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a89fce404a8c82e8f1fb87288e75b8d4.jpg

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Электричество подадут в центр Сухума по резервным линиям после тушения пожара на подстанции "ИЭПиТ", сообщил Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия."Сейчас идет тушение пожара. Думаю, что возгорание скоро будет потушено. После ликвидации пожара приступим к подключению города с других подстанций. Без электричества пока остается весь "ИЭПиТ" и центр Сухума", - сказал он.По словам Джинджолия, причины пожара пока не установлены. После тушения приступят к выяснению обстоятельств.В пресс-службе МЧС Абхазии рассказали, что сигнал о происшествии поступил в ведомство 12:08 28 июня. На месте работают два пожарных расчета.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мчс абхазии, черноморэнерго, абхазия, сухум, электроэнергия