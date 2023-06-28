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Короткое замыкание могло стать причиной возгорания на подстанции "ИЭПиТ"
Короткое замыкание могло стать причиной возгорания на подстанции "ИЭПиТ"
Часть Сухума на несколько часов осталась без света из-за пожара на подстанции "ИЭПиТ" днем в среду, 28 июня. 28.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-28T21:55+0300
2023-06-28T21:55+0300
2023-06-28T22:19+0300
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СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. По предварительной версии, причиной возгорания трансформатора на подстанции "ИЭПиТ" могло стать короткое замыкание, сказал Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.Джинджолия подчеркнул, что оборудование очень дорогостоящее, но при этом он не исключает того, что придется покупать новый трансформатор.Он добавил, что подача электричества восстановлена во всем Сухуме по резервным линиям. Появившиеся дополнительные нагрузки в рамках допустимой для них нормы."Центр Сухума пока получает электричество от других подстанций. Буквально только что мы включали один из двух трансформаторов на подстанции "ИЭПиТ", восстановили отходящие ячейки, наша лаборатория испытывает кабели и, если ситуация нам позволит, включим фидеры сегодня", - уточнил он.Пожар вспыхнул на подстанции "ИЭПиТ" днем в среду, 28 июня. В тушении возгорания было задействовано два пожарных расчета МЧС Абхазии.
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электроэнергия, абхазия, сухум, черноморэнерго
электроэнергия, абхазия, сухум, черноморэнерго
Короткое замыкание могло стать причиной возгорания на подстанции "ИЭПиТ"
21:55 28.06.2023 (обновлено: 22:19 28.06.2023)
Часть Сухума на несколько часов осталась без света из-за пожара на подстанции "ИЭПиТ" днем в среду, 28 июня.
СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. По предварительной версии, причиной возгорания трансформатора на подстанции "ИЭПиТ" могло стать короткое замыкание, сказал Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
"Трансформатору уже около 50 лет. Оборудование изношено. Надо проводить реконструкцию на подстанции, ремонты, замены. Из строя в результате пожара вышел один трансформатор, но какие-то надежды он подает. Завтра переместим его в ремонтный цех и будем анализировать его состояние", - рассказал он.
Джинджолия подчеркнул, что оборудование очень дорогостоящее, но при этом он не исключает того, что придется покупать новый трансформатор.
Он добавил, что подача электричества восстановлена во всем Сухуме по резервным линиям. Появившиеся дополнительные нагрузки в рамках допустимой для них нормы.
"Центр Сухума пока получает электричество от других подстанций. Буквально только что мы включали один из двух трансформаторов на подстанции "ИЭПиТ", восстановили отходящие ячейки, наша лаборатория испытывает кабели и, если ситуация нам позволит, включим фидеры сегодня", - уточнил он.
Пожар вспыхнул на подстанции "ИЭПиТ" днем в среду, 28 июня. В тушении возгорания было задействовано два пожарных расчета МЧС Абхазии.