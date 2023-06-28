https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/musulmane-abkhazii-otmechayut-kurban-bayram-1046588463.html

Мусульмане Абхазии отмечают Курбан-байрам

Мусульмане Абхазии отмечают Курбан-байрам

В Абхазии отмечают мусульманский праздник жертвоприношения — Курбан-байрам. Здесь праздник имеет свое национальное название — Курбанныхуа. В 2023 году... 28.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-28T08:55+0300

2023-06-28T08:55+0300

2023-06-28T08:58+0300

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Мусульмане Абхазии отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-байрам, в республике - Курбанныхуа.В этом году праздник пришелся на 28 июня.Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения, который является одним из главных праздников мусульман. Он ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня.Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия).Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Исходя из этого, считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" посредством этого обряда.История появления курбана уходит в древние века и связана с пророком Ибрахимом, который увидел сон, где ему было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила. Сначала он подумал, что это наваждение, но сон повторился и во второй, и в третий раз. Тогда Ибрахим решил исполнить приказ.В тот самый момент, когда он занес нож над сыном, то услышал глас: "О Ибрахим, ты уже выполнил свой сон…" После этого он увидел барашка, которым было велено совершить курбан (жертвоприношение). Согласно мусульманскому толкованию, Аллах не нуждался ни в каких жертвоприношениях, он лишь испытывал силу веры своего пророка.Этот случай произошел недалеко от Мекки. С тех пор, отдавая дань подвигу пророка Ибрахима, явившего высочайшую степень праведности и любви к Аллаху, в качестве обряда поклонения господу мусульмане совершают заклание жертвенного животного. Не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в главном празднике мусульман и самому в священном месте принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают верующим исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где они могут оказаться.Время для совершения жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы, а завершается незадолго до захода солнца третьего дня.Из всех видов животных допускается приносить в жертву только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз.Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату. Поэтому перед жертвоприношением каждый владелец помечает собственное животное (украшениями, специальными знаками), чтобы быстрее отыскать его в день прихода Махди, то есть Мессии, и воскресения мертвых, когда стада жертвенных животных будут толпиться у входа на Сират.Приготовленное к закланию животное укладывают на левый бок, головой в сторону Мекки. Над ним священнослужитель мечети – мулла или муэдзин – читает специальную молитву. После этого закалывающий животное произносит краткую формулу: "Бисмиллах, Аллах Акбар", то есть "Во имя Аллаха, Аллах велик!" Слова поминания Аллаха делают мясо дозволенным для употребления.Мясо принесенного в жертву животного, согласно предписанию шариата, делят на три части: одну раздают бедным, из второй части готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью мусульманин может оставить себе. При наличии большого количества гостей одной трети мяса для угощения не хватит, в связи с чем все мясо может быть использовано для угощения.Разрешается угощать мясом жертвенного животного не мусульман.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/proschayutsya-vse-grekhi-kak-musulmane-na-samom-dele-otmechayut-kurban-bayram-1040157536.html

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