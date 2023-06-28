https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/okolo-tysyachi-chelovek-uchastvovalo-v-prazdnichnykh-moleniyakh-na-kurban-bayram-v-abkhazii-1046592905.html

Около тысячи человек участвовало в праздничных молениях на Курбан-байрам в Абхазии

Около тысячи человек участвовало в праздничных молениях на Курбан-байрам в Абхазии

В Абхазии отмечают мусульманский праздник жертвоприношения — Курбан-байрам. 28.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-28T11:40+0300

2023-06-28T11:40+0300

2023-06-28T15:37+0300

в абхазии

курбан-байрам

абхазия

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ислам

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СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Около тысячи человек приняло участие в молениях, посвященных мусульманскому празднику Курбан-байрам, рассказал председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба."Сегодня мусульмане Абхазии, как и мусульмане всего мира, отметили этот праздник. Прошли молитвы в мечетях в Сухуме и Гудауте. К сожалению, как и всегда, помимо внутренней территории мечетей, пришлось использовать тротуары и часть проезжей дороги с соблюдением мер безопасности. Помещения, которые у нас есть, не могут вместить всех желающих совершить молитвы", - отметил он.Несмотря на неудобства, добавил Дзыба, религиозные обряды прошли удачно и погодные условия также к этому располагали.По окончании молитвы, уточнил он, накрыли столы с угощениями для всех верующих и гостей праздника.Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Исходя из этого, считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" посредством этого обряда.История появления курбана уходит в древние века и связана с пророком Ибрахимом, который увидел сон, где ему было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила. Сначала он подумал, что это наваждение, но сон повторился и во второй, и в третий раз. Тогда Ибрахим решил исполнить приказ.В тот самый момент, когда он занес нож над сыном, то услышал глас: "О Ибрахим, ты уже выполнил свой сон…" После этого он увидел барашка, которым было велено совершить курбан (жертвоприношение). Согласно мусульманскому толкованию, Аллах не нуждался ни в каких жертвоприношениях, он лишь испытывал силу веры своего пророка.Этот случай произошел недалеко от Мекки. С тех пор, отдавая дань подвигу пророка Ибрахима, явившего высочайшую степень праведности и любви к Аллаху, в качестве обряда поклонения господу мусульмане совершают заклание жертвенного животного. Не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в главном празднике мусульман и самому в священном месте принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают верующим исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где они могут оказаться.

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