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Под светом софит: первый концерт второго сезона "Apsny Star"
Под светом софит: первый концерт второго сезона "Apsny Star"
Первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии 27 июня. 28.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-28T18:25+0300
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Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Шоу "Аpsny Star" продлится год и будет разделено на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год зрители смогут посетить 12 концертов, они будут проходить раз в месяц.В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба.
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фото , фото, абхазия, культура, музыка, мультимедиа
фото , фото, абхазия, культура, музыка, мультимедиа

Под светом софит: первый концерт второго сезона "Apsny Star"

18:25 28.06.2023 (обновлено: 18:45 28.06.2023)
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Первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии 27 июня.
Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
Шоу "Аpsny Star" продлится год и будет разделено на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год зрители смогут посетить 12 концертов, они будут проходить раз в месяц.
В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба.
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Аpsny Star" – проект, который направлен на выявление талантливых вокалистов в Абхазии и предоставление им возможности реализовать себя на сцене.

&quot;Аpsny Star&quot; – проект, который направлен на выявление талантливых вокалистов в Абхазии и предоставление им возможности реализовать себя на сцене. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Аpsny Star" – проект, который направлен на выявление талантливых вокалистов в Абхазии и предоставление им возможности реализовать себя на сцене.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый концерт второго сезона "Аpsny-Star" состоялся 27 июня в Абхазской Госфилармонии.

Первый концерт второго сезона &quot;Аpsny-Star&quot; состоялся 27 июня в Абхазской Госфилармонии. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый концерт второго сезона "Аpsny-Star" состоялся 27 июня в Абхазской Госфилармонии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На первом концерте выступили 19 молодых вокалистов.

На первом концерте выступили 19 молодых вокалистов. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На первом концерте выступили 19 молодых вокалистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Из 19 участников в проект попали 15 начинающих артистов.

Из 19 участников в проект попали 15 начинающих артистов. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Из 19 участников в проект попали 15 начинающих артистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники представили жюри и зрителям вокальные композиции разных музыкальных направлений.

Участники представили жюри и зрителям вокальные композиции разных музыкальных направлений. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники представили жюри и зрителям вокальные композиции разных музыкальных направлений.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором сезоне проекта обновился состав наставников. К Ильде Кучуберия и Фаи Мархолия присоединились актера Абхазского драмтеатра Руслан Шакая и его супруга, дирижер Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.

Во втором сезоне проекта обновился состав наставников. К Ильде Кучуберия и Фаи Мархолия присоединились актера Абхазского драмтеатра Руслан Шакая и его супруга, дирижер Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором сезоне проекта обновился состав наставников. К Ильде Кучуберия и Фаи Мархолия присоединились актера Абхазского драмтеатра Руслан Шакая и его супруга, дирижер Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В команде Фаи Мархолия за победу поборются - Елизавета Ершова, Елизавета Аммаева, Кристина Кубрава, Леван Пхаладзе, Сария Айба.

В команде Фаи Мархолия за победу поборются - Елизавета Ершова, Елизавета Аммаева, Кристина Кубрава, Леван Пхаладзе, Сария Айба. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В команде Фаи Мархолия за победу поборются - Елизавета Ершова, Елизавета Аммаева, Кристина Кубрава, Леван Пхаладзе, Сария Айба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг - Таисия Сердюк, Инна Койонова, Эрик Хатхуа, Диана Карбашян.

В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг - Таисия Сердюк, Инна Койонова, Эрик Хатхуа, Диана Карбашян. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг - Таисия Сердюк, Инна Койонова, Эрик Хатхуа, Диана Карбашян.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В команде Ильды Кучуберия - Лаура Хагба, Муслим Ларго, Рената Хаджиева, Гунда Абухба и Нила Начкебия. По решению жюри в команду Ильды Кучуберия также попала Милена Квициния.

В команде Ильды Кучуберия - Лаура Хагба, Муслим Ларго, Рената Хаджиева, Гунда Абухба и Нила Начкебия. По решению жюри в команду Ильды Кучуберия также попала Милена Квициния. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В команде Ильды Кучуберия - Лаура Хагба, Муслим Ларго, Рената Хаджиева, Гунда Абухба и Нила Начкебия. По решению жюри в команду Ильды Кучуберия также попала Милена Квициния.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба.

В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц с июня по сентябрь.

Во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц с июня по сентябрь. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц с июня по сентябрь.

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