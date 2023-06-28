https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/pod-svetom-sofit-pervyy-kontsert-vtorogo-sezona-apsny-star-1046601057.html

Под светом софит: первый концерт второго сезона "Apsny Star"

Под светом софит: первый концерт второго сезона "Apsny Star"

Первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии 27 июня. 28.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-28T18:25+0300

2023-06-28T18:25+0300

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Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Шоу "Аpsny Star" продлится год и будет разделено на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год зрители смогут посетить 12 концертов, они будут проходить раз в месяц.В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба.

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