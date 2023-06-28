Под светом софит: первый концерт второго сезона "Apsny Star"

Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Шоу "Аpsny Star" продлится год и будет разделено на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год зрители смогут посетить 12 концертов, они будут проходить раз в месяц.В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба.
Первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии 27 июня.
Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
Шоу "Аpsny Star" продлится год и будет разделено на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год зрители смогут посетить 12 концертов, они будут проходить раз в месяц.
В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба.
Во втором сезоне проекта обновился состав наставников. К Ильде Кучуберия и Фаи Мархолия присоединились актера Абхазского драмтеатра Руслан Шакая и его супруга, дирижер Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.
Во втором сезоне проекта обновился состав наставников. К Ильде Кучуберия и Фаи Мархолия присоединились актера Абхазского драмтеатра Руслан Шакая и его супруга, дирижер Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.