https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/sportivnaya-aktsiya-molodezh-protiv-narkotikov-proshla-v-sukhume-1046608190.html

Спортивная акция "Молодежь против наркотиков" прошла в Сухуме

Спортивная акция "Молодежь против наркотиков" прошла в Сухуме

В спортивной акции, приуроченной ко Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, приняло участие более 250 человек. 28.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-28T20:10+0300

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СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Республиканская спортивная акция "Молодежь против наркотиков" прошла в Сухуме в среду, 28 мая.Как рассказал начальник молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Идрис Кара-Осман-оглы, в акции приняло участие более 250 человек.Акция началась с соревнований по плаванию в Олимпийском бассейне Сухума, где состязалось в скорости и выносливости около 60 человек разных возрастов.В рамках акции также прошли соревнования по баскетболу 3х3, настольному теннису, шахматам, нардам, домино, забег на 2500 метров по набережной столицы, а также мастер-класс по стрельбе из лука.По наблюдениям Кара-Осман-оглы, стрельба из лука с каждым годом набирает все больше популярности."Прямо сейчас я наблюдаю, как в очереди пострелять из лука стоят до ста человек. Такой интерес к национальному виду спорта люди проявляют с утра. Нас безмерно радует, что этот вид спорта возрождается и, на мой взгляд, у него большие перспективы", - подчеркнул он.Стать участниками акции мог любой желающий. Кара-Осман-оглы обратил внимание на то, что интерес к спортивным состязаниям проявили не только дети, но и взрослые. В забеге на 2,5 километра от Маяка до Абхазского драмтеатра участвовали руководитель Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, президент Федерации футбола Шабат Логуа, абхазские спортсмены Батал Чежия, Игорь Адлейба, Инал Гадлия, Аслан Бигвава.В церемонии открытия, закрытия и награждения участвовали первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба, советник президента по вопросам спорта Ахра Ашуба.Начальник молодежного отдела Госкомспорта Абхазии поблагодарил руководство страны и СМИ за поддержку и внимание.

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