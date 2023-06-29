https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/butba-i-fisenko-obsudili-voprosy-garmonizatsii-zakonodatelstv-v-sfere-zdravookhraneniya-1046622738.html

Бутба и Фисенко обсудили вопросы гармонизации законодательств в сфере здравоохранения

Бутба и Фисенко обсудили вопросы гармонизации законодательств в сфере здравоохранения

Совещание между абхазской и российской рабочими группами проходило в режиме видеоконференции. 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T15:36+0300

2023-06-29T15:36+0300

2023-06-29T16:04+0300

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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба обсудил вопросы гармонизации законодательств с первым замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. "Эдуард Бутба и Виктор Фисенко обсудили, в частности, вопрос устранения концептуальных противоречий между pаконом РА "О здравоохранении" и Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", – говорится в сообщении.Также стороны затронули вопросы критериев оценки качества оказания медуслуг населению и развитие телемедицины.

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