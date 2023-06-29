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Бутба и Фисенко обсудили вопросы гармонизации законодательств в сфере здравоохранения
Бутба и Фисенко обсудили вопросы гармонизации законодательств в сфере здравоохранения
Совещание между абхазской и российской рабочими группами проходило в режиме видеоконференции. 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T15:36+0300
2023-06-29T15:36+0300
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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба обсудил вопросы гармонизации законодательств с первым замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. "Эдуард Бутба и Виктор Фисенко обсудили, в частности, вопрос устранения концептуальных противоречий между pаконом РА "О здравоохранении" и Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", – говорится в сообщении.Также стороны затронули вопросы критериев оценки качества оказания медуслуг населению и развитие телемедицины.
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абхазия, новости, минздрав абхазии
Бутба и Фисенко обсудили вопросы гармонизации законодательств в сфере здравоохранения
15:36 29.06.2023 (обновлено: 16:04 29.06.2023)
Совещание между абхазской и российской рабочими группами проходило в режиме видеоконференции.
СУХУМ, 29 июн – Sputnik.
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба обсудил вопросы гармонизации законодательств с первым замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко. Об этом сообщает
пресс-служба Минздрава.
"Эдуард Бутба и Виктор Фисенко обсудили, в частности, вопрос устранения концептуальных противоречий между pаконом РА "О здравоохранении" и Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", – говорится в сообщении.
Также стороны затронули вопросы критериев оценки качества оказания медуслуг населению и развитие телемедицины.