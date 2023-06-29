https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/derevo-upalo-na-vysokovoltnuyu-liniyu-v-sele-mgudzyrkhua-1046615780.html

Дерево упало на высоковольтную линию в селе Мгудзырхуа

Дерево упало на высоковольтную линию в селе Мгудзырхуа

Подача электричества в селе Мгудзырхуа была приостановлена примерно в 3:00 в четверг, 29 июня. 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T12:14+0300

2023-06-29T12:14+0300

2023-06-29T12:19+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/15/1046446507_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea66d1a268aeab75265e01d3772d44da.jpg

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Дерево упало на высоковольтную линию в селе Мгудзырхуа, сообщили Sputnik в колл-центре Гудаутского филиала "Черноморэнерго".Как уточнили в ведомстве, поломка произошла примерно в 3:00 четверга. Была повреждена "ЛЭП -10", идущая от подстанции "Мюссера".Аварийный участок сложный. На месте работают специалисты "Черноморэнерго". Сколько понадобится времени на восстановление электроснабжения, пока неизвестно.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости