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Дерево упало на высоковольтную линию в селе Мгудзырхуа
Дерево упало на высоковольтную линию в селе Мгудзырхуа
Подача электричества в селе Мгудзырхуа была приостановлена примерно в 3:00 в четверг, 29 июня. 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T12:14+0300
2023-06-29T12:14+0300
2023-06-29T12:19+0300
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СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Дерево упало на высоковольтную линию в селе Мгудзырхуа, сообщили Sputnik в колл-центре Гудаутского филиала "Черноморэнерго".Как уточнили в ведомстве, поломка произошла примерно в 3:00 четверга. Была повреждена "ЛЭП -10", идущая от подстанции "Мюссера".Аварийный участок сложный. На месте работают специалисты "Черноморэнерго". Сколько понадобится времени на восстановление электроснабжения, пока неизвестно.
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абхазия, новости
Дерево упало на высоковольтную линию в селе Мгудзырхуа
12:14 29.06.2023 (обновлено: 12:19 29.06.2023)
Подача электричества в селе Мгудзырхуа была приостановлена примерно в 3:00 в четверг, 29 июня.
СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Дерево упало на высоковольтную линию в селе Мгудзырхуа, сообщили Sputnik в колл-центре Гудаутского филиала "Черноморэнерго".
Как уточнили в ведомстве, поломка произошла примерно в 3:00 четверга. Была повреждена "ЛЭП -10", идущая от подстанции "Мюссера".
Аварийный участок сложный. На месте работают специалисты "Черноморэнерго". Сколько понадобится времени на восстановление электроснабжения, пока неизвестно.