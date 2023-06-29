https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/ekonomist-o-ruble-to-chto-nuzhno-lyudyam-kotorye-ischut-tikhuyu-gavan-dlya-sberezheniy-1046581278.html
Экономист о рубле: то, что нужно людям, которые ищут тихую гавань для сбережений
Экономист о рубле: то, что нужно людям, которые ищут тихую гавань для сбережений
В интервью радио Sputnik Абхазия экономист Юрий Твердохлеб прокомментировал последние колебания курса валют по отношению к рублю и поделился прогнозами... 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T10:37+0300
2023-06-29T10:37+0300
2023-06-29T10:37+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
рубль
валюта
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1b/1046580772_0:0:903:508_1920x0_80_0_0_a7c5189f5910c47040b969ebd1c58b3d.jpg
Экономист о перспективах рубля: тихая гавань
Экономист о перспективах рубля: тихая гавань
Торги на Мосбирже в понедельник, 26 июня, начались с рекордного за последний год прыжка доллара выше 87 рублей. Потом рубль отыграл потери.Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб прокомментировал скачки валют. которые наблюдаются с минувшей субботы. "В субботу достаточно резко ослабел курс рубля. В понедельник ситуация начала потихоньку возвращаться в исходное русло. Эти колебания говорят о том, что рыночная ситуация реагирует на события не рыночного характера, которые могут приводить к изменению определенных настроений в обществе", – сказал эксперт. Твердохлеб подчеркнул, что как показывают расчеты, комфортным курсом считается 78-83 рубля за один доллар США. Экономист считает, что сегодня рубль можно рассматривать как валюту долгосрочного сбережения. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1b/1046580772_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_04be3519b9417d2b01e29481284df759.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, россия, рубль, валюта, финансы, аудио
подкасты, абхазия, россия, рубль, валюта, финансы, аудио
Экономист о рубле: то, что нужно людям, которые ищут тихую гавань для сбережений
В интервью радио Sputnik Абхазия экономист Юрий Твердохлеб прокомментировал последние колебания курса валют по отношению к рублю и поделился прогнозами поведения финансовых рынков.
Торги на Мосбирже в понедельник, 26 июня, начались с рекордного за последний год прыжка доллара выше 87 рублей. Потом рубль отыграл потери.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб прокомментировал скачки валют. которые наблюдаются с минувшей субботы.
"В субботу достаточно резко ослабел курс рубля. В понедельник ситуация начала потихоньку возвращаться в исходное русло. Эти колебания говорят о том, что рыночная ситуация реагирует на события не рыночного характера, которые могут приводить к изменению определенных настроений в обществе", – сказал эксперт.
Твердохлеб подчеркнул, что как показывают расчеты, комфортным курсом считается 78-83 рубля за один доллар США.
"Я не думаю, что будут допущены колебания рубля, которые могли бы привести к всплеску инфляции", – отметил Юрий Твердохлеб.
Экономист считает, что сегодня рубль можно рассматривать как валюту долгосрочного сбережения.
"Мы видим, что расчеты в рублях увеличиваются, интерес к рублю в мире растет. Деятельность Центрального банка России на фоне событий внешнего характера, которые мы наблюдаем на протяжении двух лет, вселяет серьезный оптимизм и уверенность, что ЦБ способен контролировать ситуацию и обеспечивать стабильность на внешнем рынке. Это то, что нужно для людей, которые ищут тихую гавань, где можно сохранить и приумножить свои сбережения. В этом смысле рубль вполне интересное направление, на которое нужно обратить пристальное внимание", – отметил Твердохлеб.
Подробности слушайте в аудиофайле.