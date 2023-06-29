https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/ekonomist-o-ruble-to-chto-nuzhno-lyudyam-kotorye-ischut-tikhuyu-gavan-dlya-sberezheniy-1046581278.html

Экономист о рубле: то, что нужно людям, которые ищут тихую гавань для сбережений

Экономист о рубле: то, что нужно людям, которые ищут тихую гавань для сбережений

В интервью радио Sputnik Абхазия экономист Юрий Твердохлеб прокомментировал последние колебания курса валют по отношению к рублю и поделился прогнозами... 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T10:37+0300

2023-06-29T10:37+0300

2023-06-29T10:37+0300

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Экономист о перспективах рубля: тихая гавань Экономист о перспективах рубля: тихая гавань

Торги на Мосбирже в понедельник, 26 июня, начались с рекордного за последний год прыжка доллара выше 87 рублей. Потом рубль отыграл потери.Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб прокомментировал скачки валют. которые наблюдаются с минувшей субботы. "В субботу достаточно резко ослабел курс рубля. В понедельник ситуация начала потихоньку возвращаться в исходное русло. Эти колебания говорят о том, что рыночная ситуация реагирует на события не рыночного характера, которые могут приводить к изменению определенных настроений в обществе", – сказал эксперт. Твердохлеб подчеркнул, что как показывают расчеты, комфортным курсом считается 78-83 рубля за один доллар США. Экономист считает, что сегодня рубль можно рассматривать как валюту долгосрочного сбережения. Подробности слушайте в аудиофайле.

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