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Инал Ардзинба встретился с послом России в Турции

Инал Ардзинба встретился с послом России в Турции

Глава абхазского МИД прибыл в столицу Турции Анкару с рабочей поездкой в четверг, 29 июня. 29.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Турции Алексеем Ерховым, сообщает Медиацентр МИД.Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, акцентировали важность реализации совместных проектов в рамках механизма координации внешнеполитической деятельности между Абхазией и Россией. Встреча прошла в посольстве России в Анкаре. Там же глава абхазского МИД почтил память Андрея Карлова, Чрезвычайного и Полномочного посла России в Турции, погибшего в результате теракта в 2016 году.

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