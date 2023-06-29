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Инал Ардзинба встретился с послом России в Турции
Инал Ардзинба встретился с послом России в Турции
Глава абхазского МИД прибыл в столицу Турции Анкару с рабочей поездкой в четверг, 29 июня. 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T18:15+0300
2023-06-29T18:15+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Турции Алексеем Ерховым, сообщает Медиацентр МИД.Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, акцентировали важность реализации совместных проектов в рамках механизма координации внешнеполитической деятельности между Абхазией и Россией. Встреча прошла в посольстве России в Анкаре. Там же глава абхазского МИД почтил память Андрея Карлова, Чрезвычайного и Полномочного посла России в Турции, погибшего в результате теракта в 2016 году.
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абхазия, россия, новости
Инал Ардзинба встретился с послом России в Турции
18:15 29.06.2023 (обновлено: 18:25 29.06.2023)
Глава абхазского МИД прибыл в столицу Турции Анкару с рабочей поездкой в четверг, 29 июня.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Турции Алексеем Ерховым, сообщает
Медиацентр МИД.
Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, акцентировали важность реализации совместных проектов в рамках механизма координации внешнеполитической деятельности между Абхазией и Россией.
Встреча прошла в посольстве России в Анкаре. Там же глава абхазского МИД почтил память Андрея Карлова, Чрезвычайного и Полномочного посла России в Турции, погибшего в результате теракта в 2016 году.