https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/na-zemlyu-svysoka-ispolnenie-zhelaniya-podopechnogo-ashany--1046632988.html

На землю свысока: исполнение желания подопечного "Ашаны"

На землю свысока: исполнение желания подопечного "Ашаны"

Двадцатидвухлетний Данил Павлюк с диагнозом "детский церебральный паралич" мечтал пролететь над Сухумом на воздушном судне. 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T20:24+0300

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в абхазии

абхазия

"искусство без границ"

культурно-благотворительный фонд "ашана"

мультимедиа

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В рамках проекта "Искусство без границ" дети с ограниченными возможностями здоровья делятся своими мечтами с фондом "Ашана". На основе этих историй режиссер Джамбул Жордания создаст спектакль.В одном из писем 22-летний Данил Павлюк рассказал о своем заветном желании – полетать на самолете. Узнав об этом, журналист АГТРК Асида Малия захотела помочь парню в осуществлении мечты. Подробнее о том, какие впечатления испытал Данил, глядя на Сухум с высоты птичьего полета, смотрите в видео Sputnik. Проект "Искусство без границ" реализуется Культурно-благотворительным фондом "Ашана" и Государственным Русским театром драмы имени Фазиля Искандера при информационной поддержке Sputnik. Автор идеи – Анна Савилова.

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