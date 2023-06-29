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Около шести тонн контрафактного алкоголя изъяли в Гагре и Пицунде
Около шести тонн контрафактного алкоголя изъяли в Гагре и Пицунде
Профилактические проверки, цель которых - выявление некачественных продуктов, в том числе, алкоголя, систематически проводятся в городах и курортных районах... 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T22:54+0300
2023-06-29T22:54+0300
2023-06-29T22:54+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии изъяли около шести тонн несертифицированного алкоголя, сообщает пресс-служба ведомства. Проверки проходили в Гагре и Пицунде. Конфисковывалась продукция, не соответствующая качеству и стандартам, принятым в республике. Сообщается, что изымались как бутилированные напитки, так и вино и водка кустарного производства, на которые у продавцов не было необходимых документов и которые были разлиты в разнородную тару, в том числе с этикетками популярных в республике брендов.Экспертиза, проведенная в Госстандарте, показала, что выявленная продукция непригодна к употреблению и подлежит уничтожению.
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абхазия, новости, мвд абхазии
абхазия, новости, мвд абхазии
Около шести тонн контрафактного алкоголя изъяли в Гагре и Пицунде
Профилактические проверки, цель которых - выявление некачественных продуктов, в том числе, алкоголя, систематически проводятся в городах и курортных районах республики.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии изъяли около шести тонн несертифицированного алкоголя, сообщает
пресс-служба ведомства.
Проверки проходили в Гагре и Пицунде. Конфисковывалась продукция, не соответствующая качеству и стандартам, принятым в республике.
Сообщается, что изымались как бутилированные напитки, так и вино и водка кустарного производства, на которые у продавцов не было необходимых документов и которые были разлиты в разнородную тару, в том числе с этикетками популярных в республике брендов.
Экспертиза, проведенная в Госстандарте, показала, что выявленная продукция непригодна к употреблению и подлежит уничтожению.