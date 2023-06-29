https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/posrednik-dzhopua-o-posevnoy-kampanii-gosprogramme-i-investitsiyakh-v-selskoe-khozyaystvo---1046610261.html
Посредник: Джопуа о посевной кампании, госпрограмме и инвестициях в сельское хозяйство
Посредник: Джопуа о посевной кампании, госпрограмме и инвестициях в сельское хозяйство
Как проходит посевная кампания в республике, можно ли рассчитывать на заполняемость рынка Абхазии сельхозпродуктами местного производства, каковы результаты... 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T18:05+0300
2023-06-29T18:05+0300
2023-06-29T18:05+0300
радио
подкасты
посредник
сельское хозяйство
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Посредник: Джопуа о посевной кампании, госпрограмме, и инвестициях в сельское хозяйство
Посредник: Джопуа о посевной кампании, госпрограмме, и инвестициях в сельское хозяйство
Как проходит посевная кампания в республике, можно ли рассчитывать на заполняемость рынка Абхазии сельхозпродуктами местного производства, каковы результаты государственной программы за предыдущие годы, об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.В этом году как никогда цифры по посевной кампании ниже, чем в предыдущие годы, сказал Джопуа в беседе на радио."У сельчан все меньше желания выращивать традиционную кукурузу. Городское население и в советское, и в послевоенное время находили возможность обрабатывать землю, однако в последнее время это не делается, так как на рынке можно купить ту же муку и крупу дешевле, чем выращивать ее", – сказал Джопуа.По словам министра на сегодняшний день обработано 1600 гектаров земли, вместо запланированных 2500 гектаров. Джопуа рассказал, что в Очамчырском районе выявлена кукурузная совка, червь, который уничтожает посев. Силами района проводится обработка полей, отметил он.Министр сельского хозяйства Абхазии также рассказал о том, как проходит госпрограмма по развитию села, оценил ее результаты."Проекты наши благополучно работают. Мы готовим отчет о работе за три года, сколько земли было освоено, сколько рабочих мест открылось, исходя из проделанной работы хотим предложить государству в следующим году увеличить финансирование хотя бы на 100%", – сказал Джопуа.Говоря о насыщении рынка местной продукцией Джопуа отметил, чтобы достичь положительных результатов, необходимо увеличить финансирование крестьянских хозяйств"100 миллионов – это не развитие сельского хозяйства, это поддержание небольших фермерских хозяйств, это помощь крестьянам на селе. Развитие требует миллиардных вложений, чтоб через два-три года вытеснить импортную продукцию. Тенденция к вытеснению импорта есть и сейчас, хоть и происходит все это медленно", – сказал Джопуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, сельское хозяйство, аудио
подкасты, посредник, сельское хозяйство, аудио
Как проходит посевная кампания в республике, можно ли рассчитывать на заполняемость рынка Абхазии сельхозпродуктами местного производства, каковы результаты государственной программы за предыдущие годы, об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.
В этом году как никогда цифры по посевной кампании ниже, чем в предыдущие годы, сказал Джопуа в беседе на радио.
"У сельчан все меньше желания выращивать традиционную кукурузу. Городское население и в советское, и в послевоенное время находили возможность обрабатывать землю, однако в последнее время это не делается, так как на рынке можно купить ту же муку и крупу дешевле, чем выращивать ее", – сказал Джопуа.
По словам министра на сегодняшний день обработано 1600 гектаров земли, вместо запланированных 2500 гектаров. Джопуа рассказал, что в Очамчырском районе выявлена кукурузная совка, червь, который уничтожает посев. Силами района проводится обработка полей, отметил он.
Министр сельского хозяйства Абхазии также рассказал о том, как проходит госпрограмма по развитию села, оценил ее результаты.
"Проекты наши благополучно работают. Мы готовим отчет о работе за три года, сколько земли было освоено, сколько рабочих мест открылось, исходя из проделанной работы хотим предложить государству в следующим году увеличить финансирование хотя бы на 100%", – сказал Джопуа.
Говоря о насыщении рынка местной продукцией Джопуа отметил, чтобы достичь положительных результатов, необходимо увеличить финансирование крестьянских хозяйств
"100 миллионов – это не развитие сельского хозяйства, это поддержание небольших фермерских хозяйств, это помощь крестьянам на селе. Развитие требует миллиардных вложений, чтоб через два-три года вытеснить импортную продукцию. Тенденция к вытеснению импорта есть и сейчас, хоть и происходит все это медленно", – сказал Джопуа.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.