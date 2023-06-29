https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/posrednik-dzhopua-o-posevnoy-kampanii-gosprogramme-i-investitsiyakh-v-selskoe-khozyaystvo---1046610261.html

Посредник: Джопуа о посевной кампании, госпрограмме и инвестициях в сельское хозяйство

Посредник: Джопуа о посевной кампании, госпрограмме и инвестициях в сельское хозяйство

Как проходит посевная кампания в республике, можно ли рассчитывать на заполняемость рынка Абхазии сельхозпродуктами местного производства, каковы результаты... 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T18:05+0300

2023-06-29T18:05+0300

2023-06-29T18:05+0300

радио

подкасты

посредник

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1d/1046610992_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e2d134c53a33a8b898fa59d650e2de11.jpg

Посредник: Джопуа о посевной кампании, госпрограмме, и инвестициях в сельское хозяйство Посредник: Джопуа о посевной кампании, госпрограмме, и инвестициях в сельское хозяйство

Как проходит посевная кампания в республике, можно ли рассчитывать на заполняемость рынка Абхазии сельхозпродуктами местного производства, каковы результаты государственной программы за предыдущие годы, об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.В этом году как никогда цифры по посевной кампании ниже, чем в предыдущие годы, сказал Джопуа в беседе на радио."У сельчан все меньше желания выращивать традиционную кукурузу. Городское население и в советское, и в послевоенное время находили возможность обрабатывать землю, однако в последнее время это не делается, так как на рынке можно купить ту же муку и крупу дешевле, чем выращивать ее", – сказал Джопуа.По словам министра на сегодняшний день обработано 1600 гектаров земли, вместо запланированных 2500 гектаров. Джопуа рассказал, что в Очамчырском районе выявлена кукурузная совка, червь, который уничтожает посев. Силами района проводится обработка полей, отметил он.Министр сельского хозяйства Абхазии также рассказал о том, как проходит госпрограмма по развитию села, оценил ее результаты."Проекты наши благополучно работают. Мы готовим отчет о работе за три года, сколько земли было освоено, сколько рабочих мест открылось, исходя из проделанной работы хотим предложить государству в следующим году увеличить финансирование хотя бы на 100%", – сказал Джопуа.Говоря о насыщении рынка местной продукцией Джопуа отметил, чтобы достичь положительных результатов, необходимо увеличить финансирование крестьянских хозяйств"100 миллионов – это не развитие сельского хозяйства, это поддержание небольших фермерских хозяйств, это помощь крестьянам на селе. Развитие требует миллиардных вложений, чтоб через два-три года вытеснить импортную продукцию. Тенденция к вытеснению импорта есть и сейчас, хоть и происходит все это медленно", – сказал Джопуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, посредник, сельское хозяйство, аудио