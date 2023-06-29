https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/s-vysoty-ptichego-poleta-kak-poluchit-bolshe-informatsii-s-pomoschyu-bespilotnikov---1046634194.html
С высоты птичьего полета: как получить больше информации с помощью беспилотников
С высоты птичьего полета: как получить больше информации с помощью беспилотников
Новый модуль программы SputnikPro "СМИ и современные технологии" состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия 29 июня. 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T22:00+0300
2023-06-29T22:00+0300
2023-06-29T22:15+0300
sputnik абхазия
sputnikpro в абхазии
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1d/1046634785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17d36fc1c4fce34de2cfddc046ef1858.jpg
Специалист Дирекции информационных технологий медиагруппы "Россия сегодня" Игорь Мазунин в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях фото-и видеосъемки с использованием беспилотников. "Беспилотники плотно вошли в журналистику, зачастую без вида сверху получить информацию сложно", - считает Мазунин. По его словам, беспилотники все активнее используют в освещении событий для СМИ, они помогают зрителю понять масштаб происходящего. Сами же дроны развиваются невероятными шагами, с каждым годом они становятся более компактными и лучше снимают, добавил Мазунин. Подробнее о специфике использования беспилотников в работе СМИ можно узнать из интервью Sputnik.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1d/1046634785_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d2c5df9e54a5f0103e862a44d4ccad49.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sputnik абхазия, sputnikpro в абхазии, мультимедиа, видео, видео
sputnik абхазия, sputnikpro в абхазии, мультимедиа, видео, видео
С высоты птичьего полета: как получить больше информации с помощью беспилотников
22:00 29.06.2023 (обновлено: 22:15 29.06.2023)
Новый модуль программы SputnikPro "СМИ и современные технологии" состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия 29 июня.
Специалист Дирекции информационных технологий медиагруппы "Россия сегодня" Игорь Мазунин в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях фото-и видеосъемки с использованием беспилотников.
"Беспилотники плотно вошли в журналистику, зачастую без вида сверху получить информацию сложно", - считает Мазунин.
По его словам, беспилотники все активнее используют в освещении событий для СМИ, они помогают зрителю понять масштаб происходящего.
Сами же дроны развиваются невероятными шагами, с каждым годом они становятся более компактными и лучше снимают, добавил Мазунин.
Подробнее о специфике использования беспилотников в работе СМИ можно узнать из интервью Sputnik.