https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/s-vysoty-ptichego-poleta-kak-poluchit-bolshe-informatsii-s-pomoschyu-bespilotnikov---1046634194.html

С высоты птичьего полета: как получить больше информации с помощью беспилотников

С высоты птичьего полета: как получить больше информации с помощью беспилотников

Новый модуль программы SputnikPro "СМИ и современные технологии" состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия 29 июня. 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T22:00+0300

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Специалист Дирекции информационных технологий медиагруппы "Россия сегодня" Игорь Мазунин в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях фото-и видеосъемки с использованием беспилотников. "Беспилотники плотно вошли в журналистику, зачастую без вида сверху получить информацию сложно", - считает Мазунин. По его словам, беспилотники все активнее используют в освещении событий для СМИ, они помогают зрителю понять масштаб происходящего. Сами же дроны развиваются невероятными шагами, с каждым годом они становятся более компактными и лучше снимают, добавил Мазунин. Подробнее о специфике использования беспилотников в работе СМИ можно узнать из интервью Sputnik.

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