https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/sakaniya-ob-aleksandre-skakove-rabotyaga-bolshoy-intellektual-1046621013.html

Сакания об Александре Скакове: работяга, большой интеллектуал

Сакания об Александре Скакове: работяга, большой интеллектуал

Не стало большого друга Абхазии, ученого, политолога Александра Скакова. О его профессионализме и человеческих качествах в эфире радио Sputnik рассказал... 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T15:05+0300

2023-06-29T15:05+0300

2023-06-29T15:05+0300

радио

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археология

раскопки

академия наук абхазии

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Сакания об Александре Скакове: работяга, большой интеллектуал Сакания об Александре Скакове: работяга, большой интеллектуал

В лице Александра Скакова Абхазия, абхазская наука потеряла большого человека, большого специалиста, интеллектуала, сказал Сакания в интервью радио. Он озвучивал и защищал историю Абхазии на разных площадках, отметил он.Александр Скаков более 20 лет совместно с абхазскими учеными участвовал в археологических раскопках. В последние несколько лет он принимал участие в раскопках на территории античного города Гюэнос, расположенного в Очамчырском районе"На раскопках в Гюэносе они настолько углубились, что наткнулись на постройки времен колхидского царства. Очень сложные были раскопки. По колено в грязи, в воде. Александр Скаков был работяга, я видел, когда он копал в 35-градусную жару. Он своим фанатизмом заставлял работать всю команду", – сказал Сакания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Скаков Александр Юрьевич родился 29 ноября 1971 года в Москве. В 1993 окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, в 1997-м – аспирантуру Института археологии РАН.В 1998-м защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему: "Кобано-колхидские топоры как исторический источник". Он автор около 77 научных публикаций по археологии, 50 из которых были посвящены Абхазии, автор 30 научных статей по политологии и конфликтологии Кавказа, в большинстве из которых затрагивается проблематика современной Абхазии, большого Кавказа.

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