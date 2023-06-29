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Троих людей спасли из вод реки Восточная Гумиста
Троих людей спасли из вод реки Восточная Гумиста
Пассажиры заглохшего автомобиля застряли посреди реки и не могли самостоятельно выбраться на берег. 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T12:00+0300
2023-06-29T12:00+0300
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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии спасли троих людей в верховьях реки Восточная Гумиста. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Из-за неисправности автотранспортного средства в районе плотины СухумГЭС люди не могли самостоятельно переправиться через реку", – говорится в сообщении. Пострадавших доставили в Сухум, а автомобиль был отбуксирован из русла реки в безопасное место.
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Троих людей спасли из вод реки Восточная Гумиста
12:00 29.06.2023 (обновлено: 12:19 29.06.2023)
Пассажиры заглохшего автомобиля застряли посреди реки и не могли самостоятельно выбраться на берег.
СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии спасли троих людей в верховьях реки Восточная Гумиста. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
"Из-за неисправности автотранспортного средства в районе плотины СухумГЭС люди не могли самостоятельно переправиться через реку", – говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в Сухум, а автомобиль был отбуксирован из русла реки в безопасное место.