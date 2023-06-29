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Вещдоки по 256 уголовным делам уничтожили в МВД Абхазии
Вещдоки по 256 уголовным делам уничтожили в МВД Абхазии
Для проведения процедуры была создана специальная комиссия, в которую вошли представители министерства, депутаты Народного Собрания, представители... 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T23:30+0300
2023-06-29T23:30+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Процедура уничтожения наркотиков, психотропных веществ и наркосдержащих растений, которые хранились в качестве вещдоков по 256 уголовным делам, прошла в МВД Абхазии. Основная часть этих веществ была изъята с 2020 по 2023 год. Специальная комиссия получила сведения об объеме веществ и таре, в которой они хранятся, все экземпляры, которые нужно было уничтожить, были опечатаны и скреплены подписями. Всего было уничтожено около 855 граммов сильнодействующих наркотиков, 240 граммов психотропных веществ, более пять с половиной килограммов каннабиса, 873 корня наркосодержащих растений, маковая солома, 18 500 корней рассады запрещенных растений.
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абхазия, новости, мвд абхазии
абхазия, новости, мвд абхазии
Вещдоки по 256 уголовным делам уничтожили в МВД Абхазии
23:30 29.06.2023 (обновлено: 23:46 29.06.2023)
Для проведения процедуры была создана специальная комиссия, в которую вошли представители министерства, депутаты Народного Собрания, представители Генпрокуратуры, СГБ, Минздрава, Госкомитета по экологии, Службы судебных исполнителей и Общественной палаты.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik.
Процедура уничтожения наркотиков, психотропных веществ и наркосдержащих растений, которые хранились в качестве вещдоков по 256 уголовным делам, прошла
в МВД Абхазии.
Основная часть этих веществ была изъята с 2020 по 2023 год.
Специальная комиссия получила сведения об объеме веществ и таре, в которой они хранятся, все экземпляры, которые нужно было уничтожить, были опечатаны и скреплены подписями.
Всего было уничтожено около 855 граммов сильнодействующих наркотиков, 240 граммов психотропных веществ, более пять с половиной килограммов каннабиса, 873 корня наркосодержащих растений, маковая солома, 18 500 корней рассады запрещенных растений.