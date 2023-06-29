https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/veschdoki-po-256-ugolovnym-delam-unichtozhili-v-mvd-abkhazii-1046635357.html

Вещдоки по 256 уголовным делам уничтожили в МВД Абхазии

Вещдоки по 256 уголовным делам уничтожили в МВД Абхазии

Для проведения процедуры была создана специальная комиссия, в которую вошли представители министерства, депутаты Народного Собрания, представители... 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T23:30+0300

2023-06-29T23:30+0300

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Процедура уничтожения наркотиков, психотропных веществ и наркосдержащих растений, которые хранились в качестве вещдоков по 256 уголовным делам, прошла в МВД Абхазии. Основная часть этих веществ была изъята с 2020 по 2023 год. Специальная комиссия получила сведения об объеме веществ и таре, в которой они хранятся, все экземпляры, которые нужно было уничтожить, были опечатаны и скреплены подписями. Всего было уничтожено около 855 граммов сильнодействующих наркотиков, 240 граммов психотропных веществ, более пять с половиной килограммов каннабиса, 873 корня наркосодержащих растений, маковая солома, 18 500 корней рассады запрещенных растений.

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