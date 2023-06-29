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Жители Гала останутся без воды до пятницы, 30 июня
Жители Гала останутся без воды до пятницы, 30 июня
Неудобства связаны с ремонтными работами в селе Речх. 29.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-29T10:49+0300
2023-06-29T10:49+0300
2023-06-29T12:03+0300
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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Жители Гала останутся без воды до пятницы, 30 июня, сообщает "ГалМедиа"."В связи с ремонтными работами на головном сооружении в селе Речх, отключено водоснабжение значительной части города", – говорится в сообщении. Уточняется, что водоснабжение будет восстановлено после полуночи.
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абхазия, новости
Жители Гала останутся без воды до пятницы, 30 июня
10:49 29.06.2023 (обновлено: 12:03 29.06.2023)
Неудобства связаны с ремонтными работами в селе Речх.
СУХУМ, 29 июн – Sputnik.
Жители Гала останутся без воды до пятницы, 30 июня, сообщает
"ГалМедиа".
"В связи с ремонтными работами на головном сооружении в селе Речх, отключено водоснабжение значительной части города", – говорится в сообщении.
Уточняется, что водоснабжение будет восстановлено после полуночи.