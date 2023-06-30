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Главный четверг: о помощи жителям Очамчырского района и убыточности сельского хозяйства

Главный четверг: о помощи жителям Очамчырского района и убыточности сельского хозяйства

О взаимодействии депутатов с жителями, администрацией района, основных задачах Собрания и возможностях для их решения в эфире радио Sputnik, в программе... 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T10:26+0300

2023-06-30T10:26+0300

2023-06-30T10:30+0300

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Главный четверг: о помощи жителям Очамчырского района и убыточности сельского хозяйства Главный четверг: о помощи жителям Очамчырского района и убыточности сельского хозяйства

В Очамчырском районном Собрании 32 депутата. В течение года они проводят не менее шести заседаний, в случае необходимости бывают и внеочередные заседания, сообщил Квициния.По его словам, часто жители района обращаются за материальной помощью, чтобы поправить здоровье, а также после ущерба от природной стихии, которая наносит немалый урон. В районном бюджете на такие выплаты в год, по словам Квициния, предусмотрено около двух с половиной миллионов рублей.Состояние сельского хозяйства района глава Собрания оценил как сложное и нерентабельное."Уже нецелесообразно что-то выращивать. Люди на самом деле в отчаянии находятся в селах. Не то чтобы продать и заработать деньги, для себя выращивать им сложно в открытом грунте. А теплицы не каждому доступны, в селах единицы могут их себе позволить. Ситуация в сельском хозяйстве, мягко говоря, сложная", – сказал Квициния.Полная версия беседы в аудиофайле.

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