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Главный четверг: о помощи жителям Очамчырского района и убыточности сельского хозяйства
Главный четверг: о помощи жителям Очамчырского района и убыточности сельского хозяйства
О взаимодействии депутатов с жителями, администрацией района, основных задачах Собрания и возможностях для их решения в эфире радио Sputnik, в программе... 30.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-30T10:26+0300
2023-06-30T10:26+0300
2023-06-30T10:30+0300
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Главный четверг: о помощи жителям Очамчырского района и убыточности сельского хозяйства
Главный четверг: о помощи жителям Очамчырского района и убыточности сельского хозяйства
В Очамчырском районном Собрании 32 депутата. В течение года они проводят не менее шести заседаний, в случае необходимости бывают и внеочередные заседания, сообщил Квициния.По его словам, часто жители района обращаются за материальной помощью, чтобы поправить здоровье, а также после ущерба от природной стихии, которая наносит немалый урон. В районном бюджете на такие выплаты в год, по словам Квициния, предусмотрено около двух с половиной миллионов рублей.Состояние сельского хозяйства района глава Собрания оценил как сложное и нерентабельное."Уже нецелесообразно что-то выращивать. Люди на самом деле в отчаянии находятся в селах. Не то чтобы продать и заработать деньги, для себя выращивать им сложно в открытом грунте. А теплицы не каждому доступны, в селах единицы могут их себе позволить. Ситуация в сельском хозяйстве, мягко говоря, сложная", – сказал Квициния.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, очамчырский район, главный четверг, подкасты, аудио
абхазия, очамчырский район, главный четверг, подкасты, аудио
Главный четверг: о помощи жителям Очамчырского района и убыточности сельского хозяйства
10:26 30.06.2023 (обновлено: 10:30 30.06.2023)
О взаимодействии депутатов с жителями, администрацией района, основных задачах Собрания и возможностях для их решения в эфире радио Sputnik, в программе "Главный четверг" рассказал председатель Собрания Очамчырского района Адгур Квициния.
В Очамчырском районном Собрании 32 депутата. В течение года они проводят не менее шести заседаний, в случае необходимости бывают и внеочередные заседания, сообщил Квициния.
По его словам, часто жители района обращаются за материальной помощью, чтобы поправить здоровье, а также после ущерба от природной стихии, которая наносит немалый урон. В районном бюджете на такие выплаты в год, по словам Квициния, предусмотрено около двух с половиной миллионов рублей.
Состояние сельского хозяйства района глава Собрания оценил как сложное и нерентабельное.
"Уже нецелесообразно что-то выращивать. Люди на самом деле в отчаянии находятся в селах. Не то чтобы продать и заработать деньги, для себя выращивать им сложно в открытом грунте. А теплицы не каждому доступны, в селах единицы могут их себе позволить. Ситуация в сельском хозяйстве, мягко говоря, сложная", – сказал Квициния.
Полная версия беседы в аудиофайле
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