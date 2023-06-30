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Гражданин и начальник: Сангулия о работе над земельным кадастром Абхазии

Гражданин и начальник: Сангулия о работе над земельным кадастром Абхазии

Директор Кадастровой палаты Абхазии Темур Сангулия в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik рассказал о передаче палате базы данных... 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T13:48+0300

2023-06-30T13:48+0300

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Гражданин и начальник: Сангулия о работе над земельным кадастром Абхазии Гражданин и начальник: Сангулия о работе над земельным кадастром Абхазии

Работы по созданию земельного кадастра в Абхазии начались в 2012 году. На сегодняшний день в республике действует Земельный кодекс советского образца, который не отвечает требованиям современности. На последнем заседании Правительства было принято решение о передаче Кадастровой палате базы данных автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости. О том, как это отразится на работе ведомства, рассказал директор Государственной Кадастровой палаты Абхазии Темур Сангулия."Мы на этих чертежах, в этой системе должны будем показать границы государства, границы районов. Их нужно уточнять. Нужно создавать специальные комиссии. Надо показать людям, где находятся границы районов, границы населенных пунктов, земельных участков. Это все систематизировать, упорядочить, собрать воедино, чтобы государство знало, где что находится. Государство должно обеспечивать порядок, а это инструмент для обеспечения порядка", - сказал Сангулия. По словам Темура Сангулия, для создания кадастра у специалистов есть вся информация, нужно только начать работу, нужна команда и закон. Подробности слушайте в аудиофайле.

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